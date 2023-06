1,2 M$ injectés par la Ville de Québec pour les entrepreneurs

La Ville de Québec injecte 1,2 M$ en entrepreneuriat, dont 600 000$ pour un nouveau fonds de capital de risque qui servira aux entreprises innovantes en démarrage de Québec.

Trois recommandations seront faites au conseil municipal par le comité exécutif pour ces investissements.

D’abord, la Ville investira dans le Fonds i4 Capital, un nouveau fonds de capital de risque spécialisé dans les entreprises en démarrage innovantes, qui est doté d’une capitalisation de 40 M$.

Le gouvernement du Québec, par l’entremise d’Investissement Québec, y injectera une somme maximale de 16,7 M$.

La Ville de Québec ajoute aussi sa contribution de 600 000$ sur quatre ans, en subvention de fonctionnement, a indiqué en entrevue le conseiller membre de l’exécutif responsable du développement économique et de l’entrepreneuriat, David Weiser.

Accès aux capitaux

«Avoir accès à ces capitaux pour des entrepreneurs de la Ville de Québec, c’est majeur. On n’a pas de fonds privés à Québec. C’est toujours à Montréal, Toronto, New York. C’est un début pour attirer [les entreprises] et s’assurer qu’il y ait des capitaux de disponibles pour des projets de démarrage et de croissance pour les entrepreneurs.»

L’élu souligne que c’est le plus important fonds d’investissement privé depuis Innovexport.

D’ailleurs, i4 a été mis sur pied par Jean-François Grenon, un ancien d’Innovexport, un fond qui n’est plus actif, mais qui a investi dans plusieurs entreprises québécoises technologiques en croissance.

Siège social à Québec

L’investissement de la Ville aura l’avantage d’assurer l’établissement du siège social du fonds à Québec, se réjouit M. Weiser, en plus de garantir qu’il investira dans au moins six jeunes entreprises de la ville de Québec.

«C’est plus facile d’accès pour les entrepreneurs quand les sièges sociaux sont dans la même ville», commente David Weiser.

Le fait de bénéficier d’un financement de démarrage est précieux pour les entreprises, qui peuvent ainsi propulser leur lancée.

Le fonds va cibler les entreprises en innovation, en intelligence artificielle. «Tout ce qui est novateur et qui a un potentiel à succès», illustre M. Weiser.

Ce fonds a un potentiel de générer des investissements de 400 M$ dans les entreprises.

D’autres partenaires sont aussi présents, soit le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (7,5 M$), le Fonds québécois d’amorçage Teralys (5 M$), Fondaction (3,3 M$) et des investisseurs privés (7,5 M$).

Le Camp et La Ruche

D’autre part, la Ville de Québec injecte aussi 320 000$ dans l’incubateur d’entreprises Le Camp.

«Grâce aux activités du Camp, 194 M$ ont été investis dans les entreprises de la ville de Québec», souligne M. Weiser.

Les fonds serviront à assurer la continuité des activités d’accompagnement de l’incubateur.

La Ruche bénéficie de son côté d’investissements dans le cadre de la phase deux du plan de relance du centre-ville.

Il s’agit de 49 840$ pour du soutien au développement des entreprises, en frais d’accompagnement, d’analyse, de communication et de gestion, et jusqu’à 250 000$ pour soutenir une campagne de sociofinancement pour le développement de commerces au centre-ville.

La Ville veut encourager le sociofinancement, qui est un outil de plus en plus utilisé par les entrepreneurs, soutient David Weiser.