SIMARD, Gilles



Au Centre d'hébergement de Rimouski est décédé le 30 mars 2023, à l'âge de 79 ans et 6 mois, monsieur Gilles Simard, époux de feu madame Muriel-Josée Montambault, fils de feu madame Rosa Boivin et de feu monsieur Edmour Simard. Natif de Chicoutimi, il demeurait à Rimouski, autrefois résidant de Québec. Il laisse dans le deuil sa compagne de vie des onze dernières années Jacinthe Roy, sa belle-maman Thérèse Lechasseur (feu Chabanel Roy) et toute la famille Roy; Bryan et Jessica Tam, enfants de feu Muriel-Josée Montambault; ses filles Nadine et Christine, ex-conjoint de feu Micheline Labrecque et ses petits-enfants; sa soeur Lynette Simard-Pagé, sa filleule Anick Charron, son neveu Pascal Charron, son ex-beau-frère Serge Charron; son grand chum Roger Garneau; ainsi que de nombreux neveux et nièces; autres parents et ami(e)s. Il était le frère de feu Charles, feu Marcel, feu Jeanine, feu Roger, feu Guy, feu Huguette et de feu Vianney Simard. Il a travaillé au MTQ et chez Pascan aviation. Il a été propriétaire du Garage Gilles Simard. Des remerciements particuliers à l'équipe du 3ième nord du Centre d'hébergement de Rimou-ski pour les bons soins donnés à Gilles.et l'inhumation des cendres auront lieu leLes services professionnelsont été confiés à la :