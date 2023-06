62 millions pour l'École nationale de police du Québec

Québec investit 62,2 millions de dollars à l'École nationale de police du Québec pour moderniser la formation policière.

L'enveloppe prévoit les montants nécessaires pour former 50% plus d'aspirants policiers chaque année, et effectuer un virage technologique majeur.

Cet investissement sur cinq ans permettra notamment de rendre les mises en situation encore plus près de la réalité pour les aspirants policiers. De nouvelles technologies sont attendues à l'école de police pour s'assurer que les futurs policiers vivront des mises en situation qui ressembleront le plus possible aux réalités du terrain.

«Ça se fera avec la réalité virtuelle et la nouvelle génération de simulateurs de tir et de conduite, a expliqué le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel. De plus, une multiplication des mises en situation d'intervention dans différents contextes, tels que les environnements fermés ou ouverts, urbains ou ruraux, les profils des citoyens, les différents moments de la journée ou encore les conditions météorologiques sera ajouté.»

Les formations seront offertes sous différentes formes, soit en présence dans les installations de l'ENPQ, en virtuel, en milieu de travail ou à l'aide d'appels simulés, rapporte le ministre. Sera aussi instauré un modèle renouvelé de requalification et de formation continue pour suivre l'évolution du contexte social.

Cet appui financier permettra aussi d'augmenter de 50% le nombre de diplômés chaque année, alors qu'on manque de policiers partout au Québec.

Dès l'automne, les cohortes seront formées de 108 étudiants, ce qui fera passer de 648 à près de 1 000 le nombre de diplômés annuellement, selon M. Bonnardel.

L'investissement servira également à la construction d'un nouveau bâtiment de 30 000 pieds carrés sur le campus pour déployer les nouvelles technologies.

«C'est un hangar qui va permettre d'intégrer les éléments de nouvelle technologie, une portion multifonctionnelle qui va permettre d'intégrer de nouvelles formations tactiques, la mise en place de scénarios, ou des mises en situation», a dit le directeur général de l'École nationale de police du Québec, Pierre St-Antoine.