8 ans pour un proxénète qui a profité de deux ados en fugue

Un proxénète passera 8 ans derrière les barreaux pour avoir organisé la prostitution de deux mineures qui étaient en fugue d’un centre jeunesse durant une virée d’une dizaine de jours dans plusieurs régions.

Romuald Andy Aman a écopé de cette peine de 8 ans lundi matin au Palais de justice de Québec au terme de procédures judiciaires qui se sont étirées sur de longues années.

Pour illustrer l’ampleur des délais, les faits reprochés à l’homme sont survenus à l’été 2016 et son complice dans l’affaire a eu le temps de purger la peine de cinq ans de détention avant qu’Aman ne soit fixé sur son sort.

«Message clair»

Dans sa décision, la juge Annie Trudel s’est rangée aux arguments de la poursuite, qui estimait que Romuald Andy Aman était le grand leader de cette opération de prostitution qui a mené les victimes dans des motels de Québec, Montréal, Sherbrooke et Drummondville.

«Le tribunal doit envoyer un message clair que le proxénétisme et toute forme d’exploitation sexuelle à l’égard de personnes de moins de 18 ans est un comportement inacceptable et qu’il doit être sanctionné sévèrement», a insisté la juge Trudel, soulignant que la responsabilité d’Aman dans les infractions était «totale et entière».

En défense, l’avocat de l’accusé, Me Gabriel Michaud-Brière estimait qu’une peine de deux ans de détention était appropriée compte tenu notamment du statut de résident permanent de Romuald Andy Aman, originaire de la Côte-d’Ivoire, qui pourrait être révoqué. La défense plaidait également qu’une lourde peine pourrait s’avérer inconstitutionnelle.

«La peine suggérée par la défense est nettement insuffisante», a analysé la juge, ajoutant avoir considéré les impacts de la condamnation sur le statut de l’accusé au Canada, mais avoir conclu que «le degré de responsabilité et la gravité objective des infractions devaient l’emporter».

Contrôle sur les victimes

En juin 2016, Romuald Andy Aman et son complice, Emmanuel Ushind Kanane, ont promené deux adolescentes de motels en motels dans plusieurs régions sur une dizaine de jours.

En fait, dès le jour 1 de leur fugue d’un centre jeunesse, l’une des deux adolescentes a commencé à faire des clients.

C’est Aman lui-même qui s’est chargé de photographier la jeune femme, de publier les annonces et de répondre aux clients.

Il se chargeait également de la reconduire lorsqu’elle devait se déplacer.

Il avait le contrôle total sur l’opération et sur les deux victimes.

«Les victimes étaient vulnérables, il avait le contrôle sur celles-ci. Elles ont quitté le centre jeunesse sans argent, sans vêtements, elles étaient dépendantes de l’accusé», a observé la juge Trudel.

L’homme a également manipulé les victimes pour faire croire aux clients qu’elles offraient certains services qu’elles refusaient, les exposant ainsi à la colère des hommes qui sollicitaient illégalement leurs services.

Coupable de 7 chefs au total

La juge Annie Trudel a condamné l’accusé à des peines consécutives de quatre ans d’emprisonnement pour les chefs de proxénétisme sur chacune des deux victimes, portant le total à 8 ans.

Romuald Andy Aman a également été condamné à des peines concurrentes d’un an pour deux chefs de publicité pour des services sexuels, de deux ans pour deux chefs d’avoir profité d’avantages matériels de la prostitution et d’un an pour un chef de trafic de drogue.

Ayant déjà purgé l’équivalent de 1 an et 8 mois de détention provisoire, il restera donc à Aman un total de 6 ans de pénitencier à purger.

Il sera également inscrit au registre des délinquants sexuels pour une période de 20 ans.