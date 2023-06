Adolescente sauvée dans la rivière Montmorency: «J’avais fait mon deuil»

Une jeune fille de 14 ans a passé de très longues minutes agrippée à une paroi rocheuse de la rivière Montmorency, vendredi dernier. Au bout de ses forces, elle s’était résignée à y rester jusqu’à ce qu’une joggeuse qui passait par là vienne à sa rescousse.

Jade Guay et six de ses amies ont l’habitude de se rendre au bord de la rivière Montmorency, en empruntant le sentier des Résurgences, après leurs examens de fin d’année.

Photo Stevens LeBlanc

Cette fois, les sept adolescentes qui terminent leur deuxième secondaire ont décidé de s’aventurer un peu plus loin en amont de la rivière. Malgré le courant fort, deux d’entre elles, dont Jade Guay, ont décidé de traverser vers un autre amas de roches.

«Rendue au milieu de la traversée, Jade a glissé sur les roches et est tombée dans l’eau, raconte au Journal Mathilde Côté, une jeune fille qui était présente. Elle s’est accrochée à une grosse roche et elle se tenait pour pas se faire emporter par le courant.»

S’accrocher à la vie

Paniquée et frigorifiée par l’eau, la jeune fille de 14 ans a dû travailler de toutes ses forces pour s’accrocher aux rochers pendant pas moins de 30 min en attendant que ses amies trouvent un moyen de l’extirper des eaux ou que les secours arrivent.

«J’avais fait mon deuil, je pensais mourir. La roche me rentrait dans la peau, parce que le courant et les remous me poussaient. J’ai plein de bleus partout et j’ai les chevilles qui me font super mal. Je voyais les filles courir sur le bord pour essayer de trouver une branche assez longue pour m’aider. Il y avait Mathilde qui m’encourageait à me tenir aussi.»

«Je vais lâcher!»

La joggeuse Émilie Ouellet a décidé de s’arrêter, alertée par l’agitation aux abords du cours d’eau, à quelques dizaines de mètres du sentier.

«J’entendais des jeunes filles parler fort, je me demandais ce qui pouvait se passer. J’en ai vu une qui avait l’air assise dans la rivière et je trouvais ça bizarre, parce qu’il faisait pas chaud. Une fois sur le bord, j’ai bien vu qu’il se passait quelque chose.»

Photo Stevens LeBlanc

La Beauportoise a tenté de rassurer l’adolescente prisonnière des rapides en attendant l’arrivée des secours. Un premier pompier est arrivé sur les lieux quelques minutes plus tard, mais il n’avait pas d’équipement, même pas une corde.

«Elle était vraiment au bout de ses ressources; quand on l’a sortie, elle avait les jambes et les bras bleus, j’avais peur qu’elle tombe en hypothermie, fait valoir Mme Ouellet. Elle me disait: “Madame, aidez-moi, je vais lâcher!” Je me suis dit que ça ne pouvait pas attendre.»

Poussée par l’adrénaline, elle s’est avancée d’un pas prudent dans l’eau glacée avec une grande branche. Par un miracle qu’elle ne peut expliquer, elle a réussi à tendre le bout de bois à Jade Guay et à la sortir de sa fâcheuse position.

Gratitude éternelle

Marie-Michèle Gugy, la mère de la jeune fille sauvée in extremis, n’a eu vent de sa mésaventure que le lendemain matin. Elle a tout de suite voulu rencontrer la personne qui lui a permis de revoir son enfant pour la remercier.

Photo Stevens LeBlanc

«D’après moi, Émilie a des ailes dans son dos, mais on ne les voit juste pas, souligne-t-elle, avec toute la reconnaissance du monde. Si cette personne-là n’était pas intervenue, je n’aurais plus jamais entendu la voix de ma fille. [...] On est allés directement chez elle lui apporter des fleurs et je l’ai serrée très fort dans mes bras.»