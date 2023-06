Barack Obama et Tim Scott se chamaillent sur la question raciale

«Tous les hommes sont créés égaux; ils sont doués par leur Créateur de certains droits inaliénables; parmi ces droits se trouvent la vie, la liberté et la recherche du bonheur ».

L’égalité si chère à voisins du Sud n’a cependant été acquise qu’au prix d’une route longue, parfois violente et parsemée d’embûches pour les esclaves noirs, les femmes et les Premières Nations.

Cette longue lutte est-elle terminée? Depuis quelques jours, deux hommes noirs influents dont le parcours est inspirant divergent d’opinion sur la question.

Les remontrances d’Obama et la réplique de Scott

Les piques que se sont envoyées les deux hommes ont débuté par une entrevue qu’Obama accordait à son ancien conseiller David Axelrod pour son podcast The Axe Files.

Le 44e président y déplorait que les candidats issus des minorités au sein du Parti républicain négligent généralement de souligner ce qui ne va pas pour les minorités et plus spécifiquement pour la communauté noire.

Comme il y a peu de diversité chez les candidats républicains, Scott, seul sénateur républicain noir et seul candidat noir de sa formation pour 2024, s’est senti interpellé par cette affirmation d’Obama: «No, we can’t just ignore all that and pretend as if everything’s equal and fair.»

Le sénateur Scott a d’abord répondu en invoquant l’histoire de sa réussite personnelle: «Here is what the people need to know: The truth of my life disproves lies of the radical left.»

Il est vrai que son histoire est inspirante et qu’après une enfance passée dans la pauvreté il a su se hisser vers le sommet par son travail acharné et de son talent.

Cette ascension demeure cependant difficile pour tous les Américains des classes défavorisées et presque impensable si vous naissez noir. Obama et Scott sont l’exception, pas la règle.

Il faut plus de Tim Scott

Lorsqu’il offre une répartie au premier président noir de l’histoire, Tim Scott n’est pas malhonnête, mais il ne peut tout dire. Pourquoi? Son parti le limite.

Non, on ne lui impose pas la censure, mais les politiques et stratégies de sa formation désavantage la communauté noire. La présence de plus en plus marquée de l’extrême droite n’arrange rien à l’affaire.

Pourtant, pour peu que vous cherchiez, Tim Scott a maintes fois reconnu avoir été victime de discrimination et, au sénat, il est la caution morale de ses collègues sur la question raciale. C’est à lui que revient le fardeau d’éviter des dérapages importants.

Limité dans la portée de son propos. Scott a donc choisi de souligner trois aspects dans sa réponse à Obama; son histoire personnelle, une critique de la gauche radicale (il n’a pas tort!) et le respect pour son interlocuteur.

Malgré leur désaccord, je n’ai pu m’empêcher de remarquer le respect des deux hommes l’un envers l’autre. Je me suis surpris à rêver à des débats moins enflammés et plus courtois.