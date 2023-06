Bernard Drainville est-il un homme?

Monsieur le ministre de l’Éducation, j’ai une question pour vous.

Êtes-vous un homme ?

Ou juste un individu possédant un pénis ?

LA THÉORIE DU GENRE EN CLASSE

Je vous pose cette question car, si je me fie à la chronique que Jean-François Lisée a publiée dans Le Devoir samedi, la théorie du genre voulant qu’il suffise qu’on se sente « homme » ou « femme » à l’intérieur pour être considéré comme « homme » ou « femme » a le vent dans les voiles dans les écoles du Québec.

Terminée, l’époque où l’organe qu’on avait entre les cuisses à la naissance déterminait notre genre !

Maintenant, des adeptes de la théorie du genre sont invités à venir dans nos CPE et dans nos écoles pour dire à nos enfants – et ce, dès leur plus jeune âge – que la biologie est une science dépassée et que le ressenti a désormais préséance sur l’anatomie !

« Vous vous sentez fille ? Alors vous êtes une fille ! »

Vous me direz que la dysphorie de genre existe bel et bien, que c’est un trouble d’identité dûment documenté et pas juste une lubie.

Je veux bien.

Mais peut-on s’entendre pour dire que ce trouble (car, oui, c’est un trouble) ne touche qu’une infime partie de la population ?

Connaissez-vous l’apotemnophilie ?

C’est un « trouble identitaire de l’intégrité corporelle » qui fait qu’une personne qui a tous ses membres se sent « handicapée » en dedans.

Des personnes souffrant d’apotemnophilie vont jusqu’à se faire amputer un membre – ou à se crever les yeux – pour « enfin » vivre dans un corps qui correspond à la façon dont ils se perçoivent « à l’intérieur ».

C’est un trouble documenté. Qui existe. Et qui est reconnu par les plus hautes autorités médicales.

Va-t-on enseigner à nos enfants que s’ils le veulent, ils pourraient demander à un médecin de leur amputer un bras ou une jambe ?

STOP !

« Je sais que le ministre de l’Éducation en a plein les bras par les temps qui courent, écrit Jean-François Lisée à la fin de sa chronique. Mais à l’heure où l’on s’apprête à reconduire cette pédagogie hasardeuse au sein du nouveau cours Citoyenneté québécoise, je n’ai qu’un mot à lui dire : pause ! »

Je dirais quant à moi pas seulement « pause », mais « stop » !

Ce n’était pas suffisant d’implanter le cours d’Éthique et de culture religieuse qui banalisait le voile ?

Il faut maintenant dire à nos enfants qu’ils peuvent changer de sexe comme ils changent de chemise ?

Pas étonnant que nos enfants soient de plus en plus anxieux...

Monsieur Drainville, quand une femme appelle à la maison pour parler à mon épouse, je ne lui dis pas : « Chérie, un individu avec un utérus veut te parler ! »

Je dis « Une femme veut te parler », comme 99,9 % de la population !

Nos enfants ont de la difficulté à lire, à écrire et à calculer. Le niveau ne cesse de baisser. Même au primaire.

Notre système d’éducation peut-il régler ces problèmes de base avant d’enseigner une théorie hyper controversée, qui suscite de nombreuses inquiétudes au sein de la communauté scientifique elle-même ?

En tout cas, moi, comme parent (je dirais même – oui, oui – comme « père »), c’est comme ça que je me sens en dedans.