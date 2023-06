Photo fournie par Plannord

Équipements Plannord, leader en matière de vente et service dans le domaine des véhicules lourds spécialisés (véhicule de damage, machinerie lourde, ainsi que des véhicules de transport sur chenilles) et dont le siège social est situé à Saint-Augustin-de-Desmaures, a offert récemment, pour une première fois, trois bourses de persévérance à des étudiants finissants du Diplôme d’études professionnel (DEP) en mécanique d’engins de chantier. Les récipiendaires sont : Donovan Bertrand (photo 1) et Jean-François Côté (photo 2) du Centre de formation en mécanique de véhicules lourds des Navigateurs et Patrick Viel (photo 3) du Centre de formation professionnelle Wilbrod-Bherer. Sur les trois photos, les boursiers sont en compagnie de Simon Paquet, directeur général d’Équipements Plannord.

Un retour en force !

Après trois ans d’absence, le déjeuner communautaire annuel au profit de l’Atelier occupationnel Rive-Sud a fait tout un retour en force le 28 mai dernier au Centre Raymond-Blais de Lévis. Plus de 350 personnes y ont pris part, entre 8 h et 12 h, et plus de 20 000 $ ont été amassés grâce à l’activité et la présidence d’honneur de Janet Jones, ex-conseillère municipale à la Ville de Lévis. L’Atelier occupationnel Rive-Sud offre aux entreprises des services de sous-traitance (assemblage, emballage, montage, manutention, préparation postale) sur mesure qui leur assurent des économies appréciables de temps et d’argent. Sur la photo, de gauche à droite : Serge Côté, conseiller municipal ; Bernard Drainville, député-ministre ; Janet Jones, présidente d’honneur ; Colombe Roger, vice-présidente ; Stephanie Renaud, directrice générale adjointe ; Pierre-Luc Jean, président, et Maxime Leclair, directeur général, tous de l’Atelier.

Un coup de pouce

Étienne Audibert (basket en fauteuil roulant, photo 1), Simone Boilard (cyclisme, photo 2), Nicolas-Guy Turbide (para-natation, photo 3), de Québec ; Jean-Simon Desgagnés (athlétisme, photo 4) de Saint-Ferréol-les-Neiges, Mika Fontaine (ski acrobatique, photo 5) de Lac-Beauport et Coralie Godbout (judo, photo 6) de Stoneham figurent par les 38 étudiants-athlètes qui ont reçu récemment des bourses de talent lors d’un cocktail printanier annuel présenté par Archer et organisé par la Fondation Aléo et 11 de ses partenaires. Au total 128 000 $, en bourses individuelles, ont été distribués.

Président d’honneur

Charles Milliard (photo), président de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ), a accepté la présidence d’honneur du 100e anniversaire de la Faculté de pharmacie de l’Université Laval qui sera souligné officiellement en juin 2024. Lors de ces festivités, la Faculté en profitera pour souligner ses nombreux accomplissements et marquer le début de projets nouveaux. Titulaire d’un baccalauréat en pharmacie et d’un certificat en économie de l’Université Laval ainsi que d’une maîtrise en administration (MBA) de HEC Montréal, monsieur Milliard est un gestionnaire chevronné possédant une longue expérience en affaires publiques, plus particulièrement dans le secteur pharmaceutique, de la santé et des sciences de la vie. Il siège également au sein de plusieurs conseils d’administration, dont celui de la Fondation du Cégep de Lévis où il siège à titre de président.

Anniversaires

Paulette Dufour (photo), de Communications Paulette Dufour de Québec... Jean Dujardin, acteur, humoriste, scénariste, réalisateur et producteur de cinéma français, 51 ans... Marc Hervieux, chanteur lyrique et populaire québécois, 54 ans... Jean Bédard, président-directeur général du Groupe Grandio, 58 ans... Kathleen Turner, actrice américaine, 68 ans... Paula Abdul, chanteuse américaine, 70 ans... Salman Rushdie, romancier (Les Versets sataniques), 76 ans... Jean Beaulne, chanteur du groupe Les Baronets, 82 ans.

Disparus

Le 19 juin 2022 : Brett Tuggle (photo), 70 ans, musicien américain (clavier) qui est surtout connu pour son jeu avec les groupes Fleetwood Mac et David Lee Roth... 2020 : Sir Ian Holm, 88 ans, acteur britannique qui a incarné Bilbo le Hobbit dans la trilogie Le Seigneur des anneaux... 2017 : Louise Viger, 78 ans, sculptrice dont les œuvres ont été exposées au Musée national des beaux-arts du Québec, ainsi qu’au Canada et ailleurs à l’étranger... 2016. André Côté, 65 ans, ancien descripteur des matchs des Nordiques de Québec à la radio (CKCV) et à la télévision (TQS)... 2013 : James Gandolfini, 51 ans, acteur américain (Les Soprano)... 2010 : Manute Bol, 47 ans, géant soudanais avec une taille de 2,31 m (7 pi 7 po), ancien joueur de la NBA... 2008 : Me Jacques Côté, 56 ans, associé au cabinet d’avocats Ogilvy Renaud, bureau de Québec... 2008 : Denis Fréchette, 56 ans, un des pionniers de la musique traditionnelle et du jazz québécois... 1988 : Fernand Séguin, 66 ans, animateur, journaliste scientifique.