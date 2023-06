Carey Price est encore en ville

La carrière de gardien de but de Carey Price est pratiquement terminée. Mais ça ne l’empêche pas d’assister à certains événements tenus dans la métropole.

Ce fut le cas ce week-end, alors que sa conjointe et lui ont été aperçus aux abords du circuit Gilles-Villeneuve et dans divers événements mondains tenus dans le cadre du Grand Prix du Canada.

Louis Butcher

Oui, les Price ont mis leur maison de Candiac en vente, au début du mois de mai. Toutefois, puisque l’année scolaire n’est pas encore terminée, ils n’ont pas encore déménagé leurs pénates à Kelowna, en Colombie-Britannique, là où ils ont l’habitude de passer une partie de l’été. Ce qui devrait se faire à la fin du mois.

Victime de maux récurrents à un genou, Price ne portera probablement plus ses jambières. Toutefois, il demeure encore sous contrat avec le Tricolore pour les trois prochaines saisons. S’il ne sera plus utile à Kent Hughes sur la patinoire, le gardien le plus victorieux de l’histoire du Canadien servira grandement sa cause dans les livres comptables de l’équipe.

Puisque Hughes n’a pratiquement pas de marge de manœuvre sous le plafond salarial, placer le nom de Price sur la liste des blessés à long terme lui permet de se créer un espace supplémentaire de près de 10,5 M$.

Alors, il serait surprenant que Price passe à une autre équipe comme ce fut le cas pour Shea Weber, échangé à Vegas en juin 2022.