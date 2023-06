Comment aider ma mère?

Je vis une situation difficile, et comme aînée de trois enfants, je suis la seule à savoir les difficultés traversées par notre mère suite au décès de notre père. Mes parents n’ont jamais roulé sur l’or, mais ils ont toujours réussi à survivre, à nous nourrir correctement et nous apprendre à nous débrouiller. Le hic c’est que ma mère n’a jamais mis son nez dans les finances du ménage et a laissé mon père s’occuper de tout. Résultat, elle hérite des meubles, d’une assurance de 20 000 $ et d’une dette accumulée de 38 000 $. Qu’est-ce qu’on fait dans un cas comme ça ?

Désemparée

Normalement on refuse la succession dans un tel cas. Mais il n’y a rien de mieux que de demander conseil auprès du notaire et du comptable de vos parents, sans oublier de dire la vérité à toute la famille pour éviter les malentendus.