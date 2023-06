De la nourriture à base d’insectes pour vos animaux de compagnie

Nourrir ses animaux domestiques à l'aide de farine d'insectes, c'est maintenant possible, grâce à une entreprise établie à Drummondville.

Entosystem, se bat contre le gaspillage alimentaire et la place des insectes dans l'alimentation des êtres vivants.

L'entreprise nourrit et cultive des millions de larves pour ensuite les sécher et les broyer pour en créer une farine comestible qui pourra se retrouver dans les croquettes pour alimenter les chats, les chiens et les poules urbaines.

«Chaque jour, on reçoit des tonnes et des tonnes de fruits, légumes et céréales, a dit le propriétaire et co-fondateur d'Entosystem, Cédric Provost. Tout ça se retrouve dans notre usine, au lieu du fond des poubelles. On nourrit nos larves avec ça, tout en réduisant le gaspillage.»

L'idée lui est venue en 2016 alors que sa conjointe avait trouvé des larves dans leur condo. Sept ans plus tard, Cédric Provost est à la tête de la plus grande production d'insectes en Amérique du Nord.

«Je suis assez confiant, l'objectif serait de produire 5000 tonnes de larves en une année, nous sommes sur la bonne voie», a indiqué M. Provost.

Depuis les débuts de son projet, M. Provost constate que les mentalités changent.

«Les gens sont ouverts à discuter de nourriture faite à partir de larves et de grillons, a-t-il souligné. Il y a maintenant une place pour un dialogue qui peut encourager la réduction de GES et la récupération de déchets comestibles.»

D'ici quelques années, Entosystem aimerait développer de nouvelles usines en Ontario et aux États-Unis.