De l'espoir pour une femme qui a perdu son conjoint

La découverte d’ossements à une dizaine de kilomètres au nord de la ville de Sept-Îles, samedi, suscite de l’espoir pour la conjointe de Samuel Gauthier, un homme de 28 ans porté disparu depuis six mois.

Karolanne Dufour vit des moments chargés d'émotion depuis qu'un citoyen a signalé la présence d'ossements samedi dernier à quelques mètres du chemin du lac Daigle.

Au cours de la fin de semaine, la Sûreté du Québec a dépêché sur les lieux des enquêteurs et techniciens en identité judiciaire. Pour Karolanne Dufour, cette découverte est une forme de délivrance.

«J’étais choquée et secouée. J’ai fait le lien dans ma tête. Je me suis dit : ils l’ont retrouvé. Une partie de moi qui est consciente que ça se peut que ce ne soit pas ça. Mais je le vois comme un miracle actuellement», a-t-elle mentionné en entrevue à TVA Nouvelles.

Karolanne Dufour et la mère de Samuel Gauthier, Marie-Hélène Gauthier, pensent que l’homme de Québec a été victime d’un règlement de compte lorsqu’il s’est déplacé sur la Côte-Nord, en décembre dernier.

Elles espèrent depuis des mois que des langues se délient ou qu’une découverte importante comme celle d’en fin de semaine, puisse faire avancer l’enquête policière.

Le chemin du lac Daigle est entouré de forêt. Avec la présence d’animaux dans le secteur, il est possible qu’un corps soit rapidement dépouillé de sa chair et qu’il ne reste que des ossements après six mois.

Autre possibilité

La découverte d'en fin de semaine pourrait être liée à un autre individu. En 2021, Stéphane Pilote, 28 ans, a été porté disparu dans la région de Sept-Îles. La Sûreté du Québec est encore à sa recherche.

«Pour moi, c’est soit Stéphane ou Samuel. À travers notre enquête, on a pu comprendre que les gens impliqués dans le crime de Samuel pourraient être les mêmes qui étaient impliqués dans celui de Stéphane» a indiqué Karolanne Dufour.

Depuis six mois, la femme qui a eu deux enfants avec Samuel Gauthier vit avec un poids énorme sur les épaules. Elle fonde beaucoup d’espoir dans l’enquête policière qui pourrait prendre une nouvelle tournure si l’identité du corps est confirmée.

«C’est proche de la fin, a-t-elle dit. Ensuite, ça va suivre les accusations et ça va déballer. C’est satisfaisant même si c’est souffrant en fait.»