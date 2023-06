Des cyclistes nus dans les rues pour réclamer plus de sécurité

Des cyclistes nus ont parcouru les rues de Bruxelles, en Belgique, pour réclamer plus de sécurité sur les routes, moins de pollution et moins de bruit dans les centres-villes.

Rassemblés sur la place Frère-Orban, quelque deux cents cyclistes en tenue d’Adam et d’Ève ont entamé samedi un parcours de plusieurs kilomètres en sillonnant les principales rues du centre-ville, selon le média belge «Le Soir».

Par leur geste, les cyclistes à poil voulaient sensibiliser l’opinion publique et surtout les élus locaux sur la protection des usagers de la route le plus vulnérables, dont les piétons et les pédaleurs.

Roulant dans leur plus simple appareil, les amoureux des deux roues réclament en outre des centres-villes plus sûrs et sécuritaires avec moins de pollution et de bruit et des transports en commun gratuits.

L’événement entrait dans le cadre de la 14e édition de la cyclonudista qui vise à attirer l’attention des automobilistes pour une conduite sécuritaire et plus de prudence devant les cyclistes, selon le média belge.

«Comme notre planète, nous nous sentons nus et vulnérables face à la circulation automobile», ont mentionné les organisateurs de la cyclonudista ajoutant: «C’est pourquoi nous pédalons nus».