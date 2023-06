Ossements découverts près de Sept-Îles: la famille de Samuel Gauthier a espoir qu’il s’agit de l’homme disparu depuis décembre

Les proches d’un père de famille disparu depuis six mois ont bon espoir que les ossements humains découverts samedi matin sur le chemin du Lac-Daigle, à quelques kilomètres de Sept-Îles, lui appartiennent.

« Ça brasse beaucoup d’émotions, on a besoin d’une conclusion à tout ça. Avec les feux de forêt des dernières semaines, on n’y croyait plus », lance Carolanne Dufour, la conjointe de Samuel Gauthier, disparu depuis décembre dernier sur la Côte-Nord.

C’est un passant qui a fait la macabre découverte en bordure de la route, vers 16h45, dans le secteur forestier situé au nord de Sept-Îles.

Photo d'archives / Stevens LeBlanc

Contactée par un ami de ce dernier, Mme Dufour raconte que l’homme en question effectuait des travaux dans le secteur et s’était arrêté pour uriner quand il est tombé sur la dépouille.

« Il s’est mis à fouiller un peu parce qu’il trouvait que ça sentait le cadavre. C’est là qu’il a vu des vêtements et un corps enveloppé dans un sac de couchage », explique-t-elle, confirmant des informations obtenues d’autres sources par Le Journal.

La pièce manquante?

Une scène a rapidement été érigée par les autorités, alertées par le passant. Des enquêteurs et le service d’identité judiciaire de la Sûreté du Québec (SQ) se sont rendus sur place pour récolter le plus d’informations possible.

Les ossements ont quant à eux été récupérés et transférés au Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale de Montréal pour y être analysés, indique Hugues Beaulieu, porte-parole de la SQ.

«On n’a aucune idée de qui il peut s’agir pour le moment. Ça pourrait prendre un certain temps », précise-t-il.

Photo fournie par la Sûreté du Québec

Mais pour Carolanne Dufour, il s’agit peut-être de la pièce manquante d’un casse-tête qu’elle s’efforce de reconstruire depuis des mois. Et ce, même si elle n’a aucune preuve qu’il s’agisse bel et bien de son conjoint.

« On a un corps, des vêtements, de l’ADN. Tout ça sur un plateau d’argent. Ça permettra potentiellement de coincer ceux qui ont fait ça! », espère-t-elle,

L’étau se resserre

Samuel Gauthier, âgé de 28 ans et père de deux jeunes enfants, demeurait à Québec lorsqu’il s’est rendu sur la Côte-Nord pour aider un ami au début du mois de décembre.

Il a été vu pour la dernière fois sur la rue Cartier, à Sept-Îles, vers 2 h du matin, le 11 décembre. Sa famille croit qu’il a été victime d’un meurtre après avoir côtoyé les mauvaises personnes.

Rappelons toutefois que Stéphane Pilote, autre homme de 28 ans, est aussi porté disparu dans la région depuis le 6 janvier 2021.

Fournie par la Sûreté du Québec

« Dans tous les cas, l’étau va se resserrer autour des responsables de ces crimes-là », lance Carolanne Dufour, convaincue que les deux disparitions sont liées.