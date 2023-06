Du théâtre sur les terrains de baseball

Le baseball a servi d’inspiration pour de nombreux films, mais ce sport emblématique des États-Unis est beaucoup moins présent dans le milieu théâtral.

Présentée par le Théâtre Hors Taxes et les Maisons de la culture de Montréal, Fausse balle vient changer la donne. Cette pièce festive sera montée gratuitement dans onze terrains de baseball montréalais durant l’été.

« C’est un sport romantique propice à la fiction, explique l’initiateur de ce projet Jean-Philippe Lehoux, en entrevue téléphonique. J’ai toujours rêvé de marier le théâtre et le baseball. »

Inspiration

L’idée lui est venue il y a une dizaine d’années au parc La Fontaine à Montréal lorsqu’il avait assisté à un match entre Cubains. Le dramaturge s’était rendu compte qu’il s’agissait tout autant d’un événement sportif que culturel, avec de la musique, de la nourriture et des enfants, qui servait à rassembler les participants et leurs familles. Son spectacle veut donc reproduire ce qu’il avait alors observé.

« C’est l’idée de la rencontre, dit-il. On veut que les gens du quartier qui ne vont pas nécessairement au théâtre s’arrêtent et viennent passer un moment avec nous. On se sert du terrain comme scène pour présenter notre match chorégraphié. Le public sera près de l’action. C’est gratuit, c’est super important pour nous que ce soit accessible. »

Cette comédie raconte l’histoire d’une bande d’adeptes du baseball qui joueront leur dernière partie sur leur terrain favori, voué à être transformé en parc à chiens. Elle s’inspire notamment de la disparition d’un terrain du parc Jeanne-Mance pour lequel des amateurs de balle s’étaient opposés en vain il y a six ans.

« Quand on détruit un espace comme ça qui est super important pour ces gens et qui est le socle d’une communauté ludique, c’est super tragique. Dans la pièce, on voit le deuil qui est vécu », note Philippe Lehoux, qui a été appuyé de Yohayna Hernández, Charles Dauphinais et Ariana Pirela Sánchez pour créer cette œuvre.

Creuset culturel

Parmi la quinzaine de protagonistes, on en trouve plusieurs d’origine latino-américaine.

« Cela montre la cohabitation des cultures sur le terrain, poursuit l’auteur du texte. Ce n’est pas l’enjeu principal, mais cela donne une couleur au spectacle. »

Il souligne que son œuvre inclut une annonceuse maison, une mascotte et de la musique, un peu comme dans un vrai match. « C’est une proposition sympathique qui ne s’est jamais faite à Montréal », ajoute-t-il.

Certains arrondissements ont même prévu des fêtes avant et après la représentation, avec des jeux pour enfants et des DJ, afin de faire durer le plaisir.

Fausse balle est jouée du 27 juin au 30 août dans onze arrondissements de Montréal.