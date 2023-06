Faillite de 84M$ pour une entreprise du Groupe Huot

L’une des plus importantes filiales du Groupe Huot, Millénum Construction, a déclaré une faillite de 84 M$ la semaine dernière, a appris notre Bureau d’enquête.

• À lire aussi: Feu vert pour la liquidation des complexes locatifs du Groupe Huot

• À lire aussi: L’école de pilotage fermée... sauf pour le fils de Huot

La compagnie de Stéphan Huot, qui a construit plusieurs complexes locatifs appartenant au Groupe Huot, a été mise en faillite mercredi dernier. C’est le syndic en insolvabilité KPMG qui assurera la continuité du dossier.

Millenum Construction a déclaré une dette de 84,3 M$ envers 250 créanciers, qui sont pratiquement tous des sous-traitants. Les trois plus importants créanciers sont le fonds de financement Fiera, qui réclame près de 13 M$, Construction Edguy, qui a une créance de 9 M$, et Finar bâtiments d'acier, avec une réclamation de 7,4 M$. Plus d'une quinzaine d'autres affichent une créance supérieure à 1 M$, selon les documents de faillite.

La compagnie affirme quant à elle avoir des actifs totalisant moins de 70 000$.

Rappelons que Millénum avait déjà annoncé, à la mi-février, la suspension de ses chantiers de construction, en plus de la mise à pied de plusieurs employés.

C’est une nouvelle débâcle pour le Groupe Huot, qui est aux prises avec des difficultés financières depuis plusieurs mois déjà.

Le mois dernier, le centre de distribution Transrapide s’est placé sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers. Stéphan Huot a quitté depuis toutes ses fonctions dans cette entreprise.

La semaine dernière, le promoteur immobilier de Québec était dépossédé de six complexes locatifs, qui ont été placés sous la protection de la loi sur la faillite. Un séquestre a été nommé pour prendre possession des actifs de ces parcs immobiliers, les vendre et les liquider, en vue d’assurer la poursuite des opérations et de rembourser des dettes.

Le Complexe Capitale Hélicoptère, à L’Ancienne-Lorette, a mis fin à l’ensemble de ses activités et la compagnie de sauvetage aérien Airmedic est désormais à vendre.