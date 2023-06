Feux de forêt: la situation est toujours inquiétante, dit Legault

Même si elle s’est améliorée dans les derniers jours, la situation des feux de forêt demeure inquiétante, prévient François Legault, alors que l’absence de pluie fait augmenter le risque d’incendie.

«On est dans une situation qui est encore inquiétante. Il y a une centaine de feux toujours actifs dans le nord, ce qui est beaucoup. Oui, on en avait 160 il y a deux semaines, on est rendu à une centaine, mais c’est encore inquiétant», a affirmé le premier ministre, lors d’une conférence de presse à Sainte-Sophie, lundi matin.

En date de lundi, il y avait 88 feux de forêt actifs au Québec, dont 44 qui étaient contenus et 17 hors de contrôle.

Le temps plus sec rend en effet la situation des feux de forêt plus fragile. Quelques jours après avoir annoncé des assouplissements, le gouvernement a décidé d’interdire à nouveau l’accès à plusieurs forêts dans les secteurs touchés par les incendies, notamment en Abitibi-Témiscamingue, en Mauricie, dans le Nord-du-Québec, au Saguenay–Lac-Saint-Jean et sur la Côte-Nord.

Les citoyens de Lebel-sur-Quévillon, qui ont commencé à rentrer chez eux dimanche, ont d’ailleurs été avertis qu’ils doivent être prêts à évacuer de nouveau.

M. Legault a convenu que cette situation n’est pas idéale pour les personnes qui pourraient avoir à évacuer leur maison à plusieurs reprises, mais il a rappelé que l’évolution des incendies est difficile à prévoir.

Cette incertitude fait en sorte qu’il est encore plus important de suivre les consignes, notamment lorsqu’il y a des avis d’évacuation, a fait valoir M. Legault.

«Quand on dit qu’il faut évacuer, car il y a un risque de perdre la route, il faut évacuer», a-t-il exprimé.

Outre les avis d’évacuation et l’interdiction d’aller en forêt dans certains secteurs, il est toujours proscrit de faire des feux à ciel ouvert. Cette dernière interdiction ne vise toutefois pas les feux réalisés dans un foyer muni d’un pare-étincelles ou dans un foyer au gaz, a précisé un porte-parole de la SOPFEU, en notant que certaines municipalités ont des règles plus strictes à cet effet.

Écoutez l'entrevue d'Alexandre Dubé avec Guy Lafrenière, maire de Lebel-sur-Quévillon via QUB radio :

Secteurs touchés par l’interdiction d’aller en forêt

NORD-DU-QUÉBEC: Jamésie (991), Eeyou Istchee (Waswanipi, Mistissini, Oujé-Bougoumou, Chisasibi, Eastmain, Nemiscau, Waskaganish, Wemindji) (993).

CÔTE-NORD: La Haute-Côte-Nord (95) pour sa portion au nord de la latitude 49° 15' et à l'ouest de la longitude 69° 33', Manicouagan (96) pour sa portion délimitée par les points cardinaux suivants:

68° 56' O 49° 28' N 68° 56' O 49° 47' N 68° 25' O 49° 47' N 68° 25' O 49° 28' N

SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN: Maria-Chapdelaine (92) et Le Domaine-du-Roy (91) pour leur portion au nord de la latitude 49° 04', Le Fjord-du-Saguenay (942) pour sa portion au nord de la latitude 49° 15'.

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE: Témiscamingue (85) pour sa portion au nord de la latitude 47° 32' et à l'est de la longitude 78° 01', Rouyn-Noranda (86), Abitibi-Ouest (87), Abitibi (88), La Vallée-de-l'Or (89) pour sa portion au nord de la latitude 47° 32'.

MAURICIE: La Tuque (90) pour sa portion à l'ouest de la longitude 74° 31' jusqu'à la latitude 48° 13' et pour sa portion au nord de la latitude 48° 13'.

OUTAOUAIS: La Vallée-de-la-Gatineau (83) pour sa portion au nord de la latitude 47° 24'.