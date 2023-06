Groupe Le Massif: le long chemin vers la rentabilité

Ça aura pris près de 20 ans d’efforts et 400 M$ d’investissements pour faire du Massif une destination internationale.

Derrière la magie d’un cirque, on oublie les heures d’efforts, les chutes et les recommencements. Pareil devant le succès en affaires, quand il arrive.

Après le Cirque du Soleil, dont il a été un des cofondateurs, Daniel Gauthier s’est pris au jeu d’entrer dans un nouveau rêve en achetant la station de ski Le Massif en 2002. Un coup de cœur pour la montagne et la région.

Puis, l'idée d'en faire une destination internationale, pour assurer sa pérennité.

400 M$ investis

Sans baguette magique dans sa poche, il lui aura fallu 20 ans pour y arriver, des années de plus que ce qu’il avait imaginé. Et 400 M$ d’investissements, incluant 55 M$ en prêts gouvernementaux et 52 M$ en subventions, notamment pour des infrastructures publiques.

«Là, le gâteau lève», se réjouit-il.

«Le plus grand compromis a été d’accepter de continuer même si ça a été très long. On a roulé à déficit pendant des années. Ça ne fait que quelques années qu’on paie la banque et tout le reste. Avant ça, les actionnaires, on a dû injecter de l’argent pour maintenir tout ça à flot.»

Daniel Gauthier regarde 20 ans dans son rétroviseur en voyant autant les réalisations que les embûches traversées. Les imprévus coûteux, il y en a eu.

«Le temps, c’est ce qui a été le plus difficile parce que ça coûte cher et ça joue sur le moral. On perd des talents aussi quand c’est long.»

10 ans d’efforts pour un Club Med

Mais aujourd’hui, dit-il, tous les morceaux y sont: le pôle hôtelier de Baie-Saint-Paul, la montagne et la voie ferrée, au service de la région de Charlevoix. Et puis, le partenariat avec le Club Med.

N’étant pas un hôtelier lui-même, il avait conclu un partenariat avec Germain Hôtels pour Baie-Saint-Paul. À Petite-Rivière-Saint-François, Daniel Gauthier voulait trouver une chaîne avec un réseau international. Il a pris le téléphone et a ouvert la discussion avec le Club Med. Il a fallu 10 ans pour qu’une entente aboutisse et que le Massif devienne le premier Club Med montagne en Amérique du Nord.

L’hiver dernier, c’était la première fois que le géant mondial pouvait opérer sans contraintes sanitaires au Québec. Toutes les semaines, des gens du Mexique, du Brésil, des États-Unis et de l’Europe dévalaient les pentes.

Il reste à les convaincre de venir en été et, pour cela, il faudra encore développer l’offre d’activités. Piscines, spa, parcs de jeux font partie des projets. Et à la veille de faire découvrir le spectacle nocturne Le vol de l'oiseau mécanique sur sa montagne, Daniel Gauthier aime penser que tout ce que la région va développer va aussi nourrir la notoriété de la destination.

Encore du travail devant

Daniel Gauthier avait vu son père partir à la retraite après 34 ans de service à la Ville de Montréal. Il s’était dit qu’après 17 ans au Cirque, il pourrait en donner autant au Massif et ensuite se la couler douce lui aussi. Mais il y a du boulot devant.

Il faut encore investir dans l’automatisation, faute de trouver assez de personnel, et avancer quelque 15 M$ pour l’enneigement artificiel, à cause des changements climatiques. Il pourrait aussi y avoir un deuxième hôtel à la montagne.

Si c’était à refaire, Daniel Gauthier ne bâtirait pas dans le même ordre. Son train panoramique, par exemple, est arrivé trop tôt en gare. Les croisières ferroviaires gastronomiques n’ont pas trouvé leur clientèle. C’était avant le Club Med et ses touristes internationaux fortunés.

Aujourd’hui, c’est une navette ferroviaire plus accessible qui sillonne les rails. La formule fonctionne; des hôtels de Charlevoix vendent des forfaits hébergement-train.

Même si son groupe a enfin atteint ses principaux objectifs et la rentabilité, on ne décèle pas chez Daniel Gauthier un air de victoire. Il y a eu des moments de découragement le long du chemin et c’est plutôt un homme rassuré qu’on entrevoit. Rassuré d’avoir eu une vision atteignable il y a 20 ans et de n’avoir pas été un illusionniste.

Groupe Le Massif

Fondateur: Daniel Gauthier

Fondation: 2002

Siège social: Québec

Nombre d’employés: 700 +

Profil de: Daniel Gauthier

Poste: Président du conseil d’administration

Âge: 64 ans

Études: Arts