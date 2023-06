Hausse salée des taxes scolaires en vue

Alors que le ministre des Finances, Eric Girard, et son collègue de l’Éducation Bernard Drainville affirment limiter l’augmentation du prochain compte de taxe scolaire à 3 % en moyenne, nombre de propriétaires vont plutôt se retrouver avec des hausses de l’ordre de 15 %, 20 %, 25 % et même plus dans certains cas.

Après avoir écopé en début d’année 2023 d’une lourde hausse de leurs taxes municipales en raison de la flambée de l’évaluation foncière de leur propriété, un grand nombre de ménages écoperont d’une ponction additionnelle de taxe scolaire de 100 $, 200 $ ou même plus, selon l’ampleur de l’augmentation de la nouvelle valeur foncière de leur propriété.

Après la fabuleuse hausse des taux d’intérêt et des augmentations de prix des produits et services de tout acabit en raison de l’inflation, telle est l’autre mauvaise surprise qui frappera le portefeuille d’une foule de ménages québécois lorsqu’ils recevront sous peu leur nouveau compte de taxes scolaires pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024.

Quelle est la cause de la forte hausse de taxes scolaires qu’un grand nombre de ménages québécois vont subir ? Elle est justement attribuable à la flambée de l’évaluation foncière des propriétés, survenue à la suite du dépôt du nouveau rôle d’évaluation triennale 2023-2024-2025 qui est entré en vigueur en début d’année.

MUNICIPALITÉS VISÉES

Plus d’une centaine de municipalités ont déposé un nouveau rôle cette année, dont l’agglomération de Montréal avec ses 16 municipalités où l’augmentation moyenne des valeurs est de 32,4 %, avec des pointes allant de 40 % à 52 %.

Vous vous demandez quel est le lien entre la hausse de la valeur foncière de la propriété et le compte de la taxe scolaire ?

Sachez que la taxe scolaire est calculée sur « l’évaluation uniformisée ajustée des immeubles imposables » dans les municipalités. En termes plus simples, la taxe scolaire est calculée sur la valeur foncière de notre propriété, et ce, à partir d’un taux de taxation scolaire révisé annuellement par le gouvernement du Québec.

Comment explique-t-on l’énorme écart entre le 3 % d’augmentation du compte de taxe scolaire que les ministres Girard et Drainville viennent d’annoncer et les hausses de 15 à 25 % ou plus que des ménages vont subir ?

D’entrée de jeu, il faut savoir que pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, le gouvernement a fixé le nouveau taux à 0,097 3 $ (9,73 cents) par 100 $ d’évaluation foncière, à comparer au taux actuel de 0,102 4 $/100 $. Il s’agit donc ici d’une baisse de taux de 5 %.

Pour arriver au chiffre « gouvernemental » de 3 % d’augmentation, cela suppose que pour l’ensemble de la province, les ministres ont déterminé que l’évaluation foncière sur laquelle est calculée la taxe scolaire aurait globalement augmenté en 2023 de seulement 8 %. (Je résume grossièrement le calcul : hausse d’évaluation de 8 % - baisse du taux de taxation de 5 % = 3 %.) Les ministres parlent de moyenne pour l’ensemble de la province, incluant toutes les catégories d’immeubles, résidentiel, commercial, industriel, etc.

La réalité pour bien des ménages québécois sera totalement différente. Et on ne parle pas ici de cas isolés.

EXPLICATIONS AVEC UN EXEMPLE

En me basant sur les données 2023 de l’évaluation foncière pour le Québec compilées par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, le prix moyen du logement (maison, condominium, triplex, immeubles de logements) s’élève actuellement à 453 182 $.

C’est 19,2 % de plus que le prix moyen (380 087 $) du logement en 2022.

Pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, le gouvernement Legault a fixé le nouveau taux à 0,097 3 $ (9,73 cents) par 100 $ d’évaluation, à comparer au taux de 0,102 4 $/100 $ pour l’exercice 2022-2023 se terminant le 30 juin prochain.

On parle donc ici d’une baisse du taux de taxe scolaire de 5 % pour le nouvel exercice débutant le 1er juillet.

En appliquant les paramètres liés au calcul de la taxe scolaire sur la valeur imposable aux fins de ladite taxe (valeur foncière ajustée de la propriété moins une exemption de 25 000 $), le montant des taxes à payer en 2022 sur le prix moyen de 380 087 $ s’élevait à 363,61 $. Résumé du calcul du montant : valeur imposable 355 087 $ (380 087 $ - 25 000 $) x taux 0,102 4 $ (pour 100 $ d’évaluation)

Pour le nouvel exercice 2023-2024, le montant de la taxe scolaire sur la propriété type dont la valeur foncière est passée de 380 087 $ à 453 182 $ s’élèvera à 416,62 $. Résumé du calcul du montant : valeur imposable 428 182 $ (453 182 $ - 25 000 $) x taux 0,097 3 $ (pour 100 $ d’évaluation)

Ainsi, le compte de taxe scolaire pour la propriété de notre exemple passe de 363,61 $ en 2022 à 416,62 $ en 2023, pour une augmentation nette de 14,6 %. On va dire : y’a rien là puisque c’est seulement 53 $ de plus ! Attention !

La hausse du compte de taxe scolaire équivaut dans cet exemple-ci à environ 72,50 $ par hausse d’évaluation de 100 000 $. Mais ça peut grimper davantage si la hausse de la valeur foncière dépasse les 20 %.