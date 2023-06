Hommage à mon fils disparu trop tôt

Mon fils Augustin-Philippe né le 14 septembre 1982 est décédé le 27 mai 1994. Il a vécu une trop courte vie, mais bien remplie. Tout petit, il était déjà éveillé à tout ce qui se passait autour de lui. Je me rappelle d’une dispute avec son frère Emmanuel pour une chaise berçante quand je leur avais dit : « Vous pourriez vous bercer chacun à votre tour sans vous chicaner. Lequel des deux va être assez fin pour laisser l’autre s’asseoir et attendre son tour pour se bercer ? » Il a alors fait asseoir son frère sur la berçante et s’est assis sur une autre chaise pour attendre son tour. J’étais fière de lui !

Très tôt il a appris à aider son père au jardin, ou moi en ramassant les jouets ou en faisant son lit. Il partait comme une flèche pour assister son grand-papa Dion, comme quand il a construit un pont sur sa terre à bois. Il ne rechignait jamais à partager des activités avec son frère. Et quand il allait aider papa au cimetière, il pensait toujours à garder des fleurs pour sa grand-mère et moi. Dès qu’il repérait quelqu’un dans le besoin, il courait l’aider.

Que ce soit ses oncles, ses tantes, ses cousines, cousins, ou n’importe lequel de ses ami(e)s, tous avaient une grande place dans son cœur. Merci pour ce que tu nous as apporté avec ton sourire et ta bonne humeur.

Il est rendu maintenant avec grand-papa Dion dans un lieu où ils doivent construire d’autres sortes de ponts qui relient, dans l’amour, ceux du ciel avec ceux de la terre. Il est parti comme il a vécu, dans la vitesse, lui pour qui tout devait aller vite. Je terminerai par le passage d’un texte qui m’a aidée à apprivoiser la mort de mon fils :

« Vos enfants ne sont pas vos enfants. Ils sont les fils et les filles de l’appel de la Vie elle-même. Ils viennent à travers vous, mais non de vous. Et bien qu’ils soient avec vous, ils ne vous appartiennent pas. Vous pouvez leur donner votre amour, mais non point vos pensées. Vous pouvez accueillir leurs corps, mais pas leurs âmes, car leurs âmes habitent la maison de demain, que vous ne pouvez visiter, pas même dans vos rêves. Vous pouvez vous efforcer d’être comme eux, mais ne tentez pas de les faire comme vous, car la vie ne va pas en arrière ni ne s’attarde avec hier. » Mon fils, tu es dans la lumière et tu dis à Dieu : « Emporte-moi ».

Julienne Julie Dion

La perte d’un enfant est certainement la pire peine qu’un parent puisse vivre, mais vous avez su puiser dans la courte vie de votre fils, des raisons de panser votre plaie pour apaiser votre cœur. Merci pour ce texte qui, en venant stopper l’envie de tout parent de s’approprier son enfant, met en lumière la liberté à lui donner pour qu’il atteigne son plein épanouissement.