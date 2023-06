La chaleur pourrait augmenter le risque d’incendie

Le retour des évacués des feux de forêt se fait dans un climat d’incertitude à Lebel-sur-Quévillon en raison de la vague de chaleur qui s’abat sur l’ensemble de la province.

«C’est possible qu’il y ait d’autres évacuations. C’est du 30 degrés au soleil toute la semaine. C’est très sec et l’indice pour le feu est à l’extrême», laisse tomber au bout du fil le maire, Guy Lafrenière.

Les deux tiers de la population sont revenus au bercail dimanche, après plus de deux semaines d’évacuation, mais «le feu demeure extrêmement gros et pas loin de la ville», souligne l’élu.

Cinq incendies se sont réunis en un seul qui s’étendait hier à 332 449 hectares, a précisé la porte-parole de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU), Isabelle Gariépy.

Mais c’est la perspective d’un nouveau brasier à l’autre bout de la ville qui inquiète le plus M. Lafrenière. «C’est tellement sec, si quelqu’un passe là et fait une petite erreur, il faut s’assurer qu’il n’ira pas mettre le feu», dit-il.

Plus chaud à Chibougamau qu’à Montréal

«Ça va être extrêmement chaud. C’est clairement une vague de chaleur», a indiqué Simon Legault, météorologue chez Environnement Canada, à l’Agence QMI.

Le nord-ouest du Québec sera particulièrement touché par cette chaleur, entre autres dans les secteurs déjà en proie à des feux de forêt.

L’Abitibi-Témiscamingue, la région de Chibougamau et les secteurs près de la Baie-James «sont ceux qui vont avoir le plus d’écart avec [les normales de saison] et qui auront des températures plus élevées qu’à Montréal», a souligné l’expert.

«C’est un peu bizarre de penser qu’autant vers le nord ce sera plus chaud qu’à Montréal, mais l’air le plus chaud va être dirigé vers ces secteurs-là et on va avoir des écarts assez importants», a-t-il dit.

Ces températures vont continuer d’assécher la végétation, qui sera plus propice aux incendies.

«Ça va amener nos incendies à brûler plus, amener encore plus de fumée, tout dépendant la direction des vents», a renchéri Isabelle Gariépy.

Elle enjoint aux gens de respecter l’interdiction d’accès en forêt, élargi hier par la SOPFEU en raison des indices d’inflammabilité qui pourraient passer de «très élevés à extrêmes» pendant la semaine.

