La générosité envers les réfugiés est de la cruauté envers les Canadiens

Il y a quelque chose de choquant à voir des gens qui sont reçus ici à bras ouverts, qui bénéficient de toutes sortes d’avantages, dont l’assurance maladie, exiger du Canada qu’il accueille encore davantage d’étrangers, alors qu’il est un pays exemplaire à cet égard.

Des réfugiés acceptés au Canada ont entrepris une marche vers le chemin Roxham pour protester contre le jugement de la Cour suprême relative aux tiers pays sûrs.

Ces manifestants, appuyés par quelques députés, clament que les habitants des pays pauvres ont le droit de venir au Canada pour aspirer à une vie meilleure.

Que le Canada accueille des réfugiés, cela va de soi. Mais le Canada n’a pas à recevoir toute la misère du monde. Les droits des Canadiens à jouir d’une vie convenable passent avant ceux des étrangers.

Trop généreux

Or, le Canada commence à souffrir de ses politiques migratoires trop généreuses.

En 2022, la population du Canada a augmenté d’un million d’habitants en raison de l’immigration. S’il fallait que la tendance se maintienne ou pire, qu’elle s’accentue, la situation deviendrait intenable.

La crise du logement au Canada s’explique en grande partie par le nombre d’immigrants que le pays reçoit. Sans eux, il y aurait 2,5 % de logements de plus sur le marché canadien et 1,7 % de plus sur le marché québécois.

Les réfugiés concurrencent pour le logement les personnes les plus faibles de notre société : les gens qui ont des problèmes psychologiques, les personnes à très faible revenu, les personnes âgées, etc. Cette concurrence se vérifie avec le nombre croissant de sans-abris qui circulent dans les villes.

Par ailleurs, même s’il n’existe aucune statistique sur le sujet, il est probable que les immigrants récents expliquent une part de l’engorgement des services de santé.

Les faibles résultats aux examens de français du ministère de l’Éducation tiennent en partie à la composition des classes dans les grandes villes. À Montréal, le nombre d’élèves allophones est si élevé que les cours de français normaux se transforment en cours de français langue seconde ou langue troisième.

Les réfugiés drainent aussi une part importante des ressources des organisations communautaires, au détriment des Canadiens.

Effets négatifs sur l’économie

Le manque de main-d’œuvre est souvent invoqué pour justifier le nombre exceptionnellement élevé d’immigrants que nous devrions recevoir.

Pourtant, ces nouveaux venus ont aussi des effets négatifs sur l’économie. Ils créent des effets de rareté et donc accentuent l’inflation. Ils contribuent à garder ouvertes des entreprises qui devraient faire faillite.

Politiquement, ils deviendront difficiles à gouverner vers 2030, quand l’évolution démographique résorbera les pénuries de travailleurs.

La question n’est pas d’être alarmiste ou anti-immigrants. La question est de considérer les faits froidement.

La bienveillance illimitée de certains groupes envers les réfugiés commence à ressembler à de la cruauté envers les Canadiens.