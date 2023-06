L’après «Salut Bonjour» de Gino Chouinard: le défi de choisir ses prochains projets à l’écran

Gino Chouinard profitera, dès mardi, de vacances bien méritées, ses dernières avant de tirer sa révérence de Salut Bonjour après 17 saisons, au printemps 2024.

Dans quel état d’esprit se trouve le sympathique animateur à l’aube de cette période de repos? «Fatigué un peu de l’horaire» alors que la saison s’achève – il snooze de plus en plus ces temps-ci! –, il compte profiter de moments de qualité avec sa conjointe, Isabelle, et leurs deux enfants, Marilou, 16 ans, et Nathan, 14 ans, ainsi qu’avec ses amis.

Cependant, il ne pourra faire autrement que de réfléchir à la suite de sa carrière de communicateur, lui qui a préféré quitter l’émission «avant [d’avoir] moins envie de la faire», a-t-il dit à l’Agence QMI.

«Les projets se bousculent dans ma tête, j’ai plein d’idées, il faut juste que je les mette en place. Je ne me sens pas devant un vide, mais plutôt devant un défi de choisir», a-t-il ajouté, faisant référence à la télé et à la radio.

Il souhaite notamment réaliser de plus longues entrevues que ce que le format de Salut Bonjour lui permet, en plus d’avoir l’ambition de produire des émissions qu’il animerait... ou non.

Toma Iczkovits / Agence QMI

«J’ai hâte d’arriver là où on ne m’attend peut-être pas», a-t-il indiqué, admettant son désir de poursuivre son association avec le Groupe TVA, même s’il sait «qu’on n’est pas dans des années de vaches grasses en télé». Il a déjà des contacts avec des «gens de décision» au sein de l’industrie pour paver la voie à ses prochains défis professionnels.

La première semaine de vacances, il la passera dans son bureau à la maison. «C’est un été de réflexion pour moi. Je vais mettre mes idées sur papier et résumer toutes les discussions récentes que j’ai eues. Je me sens presque comme avant Salut Bonjour quand j’avais envie et le temps de faire plein de choses.»

Des défis différents

Lorsqu’il a annoncé son départ à venir, en novembre dernier, son public fidèle a réagi chaleureusement, lui faisant réaliser – comme si c’était nécessaire – qu’il voulait demeurer dans le métier, mais différemment. On le comprend de vouloir embrasser d’autres projets, Salut Bonjour ayant meublé les deux tiers de sa carrière à l’écran.

«Il faut juste que les gens qui me voient depuis presque 20 ans dans un cadre précis comme Salut Bonjour comprennent que Gino Chouinard ne se définit pas seulement comme un animateur très lisse, très gentil, très empathique. Je suis autre chose aussi.»

Ah oui? «Je suis capable d’être plus tranchant, avec des opinions.» On connaît davantage le gars sympathique, drôle et sensible aux autres, Salut Bonjour l’ayant rendu «plus ouvert» et «plus humain», selon lui.

Nous lui avons soumis en riant qu’il pourrait participer à la téléréalité Sortez-moi d’ici!, proposition qu’il a accueillie avec un éclat de rire et un enthousiasme insoupçonné. «J’aimerais ça! Je suis un gars de campagne et je suis déjà allé dans la jungle deux semaines en Équateur, en Amazonie. On lance ça dans l’univers, on ne sait jamais!»

Toma Iczkovits / Agence QMI

Gino Chouinard a annoncé son départ 19 mois à l’avance, pour «donner le temps à TVA d’approcher des gens» et par «respect» pour son employeur, qui doit dénicher la perle rare qui sera en ondes 20 heures par semaine à compter de septembre 2024.

Se lever aux aurores depuis 16 ans

Imaginez-vous vous lever chaque nuit vers 3h depuis 16 ans. Vingt ans si on compile ses quatre années passées à Salut Bonjour week-end. Rien que cette évocation donne le tournis. Gino Chouinard avait-il des prédispositions pour un tel mode de vie?

«J’ai réalisé récemment que j’ai toujours eu un horaire atypique. J’ai travaillé comme préposé aux bénéficiaires de nuit pendant quatre ans, et le jour j’étudiais à l’université où je faisais de la télé communautaire. J’ai fait de la radio à Joliette le matin, et au secondaire je faisais mes devoirs tôt le matin. Donc cet ADN du matin, je l’ai toujours eu».

Jeu de chaises musicales

Pendant les vacances de Gino Chouinard, l’animatrice de Salut Bonjour weekend, Eve-Marie Lortie, sera aux commandes de l’émission matinale jusqu’au 21 juillet. Elle sera à son tour remplacée par un duo connu des adeptes de Salut Bonjour, soit Sabrina Cournoyer et Mathieu Roy. Les deux se relaieront tout l’été pour piloter aussi Salut Bonjour week-end.

Photo / Julien Faugère

Gino Chouinard et Eve-Marie Lortie seront de retour avec leur équipe respective dès le lundi 4 septembre, dans une nouvelle case horaire, soit de 6 h 30 à 10 h 30. C’est Philippe-Vincent Foisy qui vulgarisera l’actualité en semaine, en remplacement de Georges Pothier, qui a tiré sa révérence jeudi dernier après 26 ans à TVA.