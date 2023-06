Maternelle au public: le ministre Drainville refuse de se prononcer sur les tests d’admission

Alors que les tests d’admission en maternelle à l’école publique suscitent de vives critiques, le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, refuse de se prononcer sur cette pratique, se limitant à indiquer que le processus de sélection en place «respecte la loi».

Le Journal rapportait dimanche qu’une fillette de maternelle qui avait déjà été refusée à l’école publique la plus près de chez elle a essuyé un deuxième refus cette année, même si son grand frère fréquente l’établissement.

À l’école Monseigneur-Robert, située à Québec, le programme d’éducation internationale est enseigné à tous les élèves qui sont triés sur le volet, alors que d’autres établissements offrent la même formation sans sélection.

La jeune fille de 5 ans n’a pas réussi les activités de sélection parce qu’elle n’avait pas «le profil recherché». Ses parents affirment avoir dépensé en vain environ 30 000$ pour contester légalement ce processus d’admission.

Invité à réagir, le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, a refusé notre demande d’entrevue. Son attachée de presse, Florence Plourde, s’est contentée d’indiquer que le processus en place dans cette école «respecte en effet la loi», sans se prononcer sur cette pratique.

Il a par ailleurs été impossible de savoir si le ministre Drainville pourrait corriger le tir dans le cadre de sa réforme scolaire présentée dans le projet de loi 23.

Un «recul» et un «non-sens»

Pour la députée libérale Marwah Rizqy, qui juge la situation «inacceptable», la réaction du ministre Drainville représente d’abord un «recul» de la part du gouvernement Legault, puisque l’ancien ministre Jean-François Roberge avait condamné cette pratique.

Ce dernier avait toutefois refusé d’intervenir, puisque les règles d’admission relèvent des centres de services scolaires, avait-il indiqué.

«C’est un non-sens qu’il est temps de corriger avec le projet de loi 23, affirme Mme Rizqy. Ça ne respecte pas le sens de la loi. Est-ce normal qu’au Québec, on demande à un enfant de maternelle de passer un examen pour aller à l’école de son quartier? Après ça, on se demande pourquoi on a trop d’enfants anxieux. Je trouve ça outrageant.»

Le son de cloche est semblable de la part de la députée solidaire Ruba Ghazal.

«C’est scandaleux, incroyable. C’est une telle aberration de penser que des parents qui veulent envoyer leur enfant à l’école publique de quartier doivent aller en justice pour ça. C’est une promesse totalement brisée de ce que doit être notre système d’éducation public», qui est «malade», lance-t-elle.

La situation est aussi dénoncée par le Parti Québécois, qui y voit une «manifestation de la ségrégation scolaire qui s’intensifie» dans les écoles québécoises.

«Il y a quelque chose de malsain à soumettre à un processus de sélection comme celui-là des enfants de 4 ou 5 ans», a affirmé le député péquiste Pascal Bérubé, dans une déclaration écrite.

De son côté, Stéphane Vigneault, coordonnateur du mouvement École Ensemble, affirme que les processus de sélection n’ont pas leur place à l’école publique, puisqu’ils peuvent être «néfastes» pour les enfants, peu importe leur âge.

M. Vigneault s’étonne du silence du ministre Drainville sur cet enjeu important et y voit aussi un «recul» par rapport à son prédécesseur.