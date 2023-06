Propriétés dispendieuses: Miami trône au sommet

La ville de Miami trône au sommet des villes les plus coûteuses aux États-Unis pour l’achat d’une nouvelle propriété.

Selon le «New York Post», le prix médian d'une maison dans la plus grande ville de l’État de la Floride est de 585 000 $ US. Pour pouvoir se le permettre, les propriétaires peuvent s'attendre à dépenser jusqu'à 79,9 % de leur revenu mensuel pour leur propriété. Ce pourcentage moyen est de 77.5% à Los Angeles, de 72,4 % à Newark et de 70,4% à New York.

Une autre ville de la Floride, Hialeah, à moins de 20 kilomètres de Miami, termine le top cinq des villes les plus dispendieuses pour les nouveaux propriétaires.

«Le fait que la Floride est désormais plus dispendieuse la rend moins attrayante pour les acheteurs de maison», a dit à Bloomberg l’économiste en chef de Redfin Corp, Daryl Fairweather.

Toutefois, le coût de la vie à Manhattan est supérieur de 137,6 % à la moyenne nationale, tandis qu’à Miami les coûts sont 22,8 % supérieurs à la moyenne des États-Unis.

Detroit reste le marché le plus abordable pour les Américains. Le prix d'achat médian d'une maison a légèrement augmenté en mai pour atteindre 81 900 $. En considérant le revenu médian de 35 893 $ d’un ménage dans la ville, une famille typique de Detroit devra dépenser 16,23 % de son revenu annuel. La ville de l’État du Michigan est suivie de Wichita au Kansas et de la ville de Cleveland en Ohio.