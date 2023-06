Seriez-vous tenté par une aventure romantique version IA?

Au début, il y avait l’appli Replika, un simple robot intelligent d’amitié, cette fois, on verse carrément dans le flirt avec un nouveau compagnon IA (intelligence artificielle) avec Blush qui se veut à la fois amusant, romantique et éducatif.

Sur sa page de la boutique App Store d’Apple, on lit « Blush est un endroit sûr où vous pouvez essayer de flirter et de discuter sans craindre d'être repoussé. En découvrant ce qui fonctionne pour vous, vous pouvez accroître votre confiance et améliorer vos interactions sociales dans des situations de la vie réelle ».

C’est pour le moins clair, Blush est conçu spécifiquement pour le flirt et les rencontres. L’appli coquine vise à aider les utilisateurs à développer leurs compétences en matière de relations et d'intimité en proposant des interactions allant au-delà de la conversation érotique.

Plus de 1000 béguins IA

Contrairement à d'autres petites amies IA, le robot conversationnel (chatbot) de Blush est formé pour aider les utilisateurs à résoudre les problèmes complexes qu'ils peuvent rencontrer dans des relations réelles, tels que les désaccords et les malentendus.

L'application, structurée comme une application de rencontre classique, présente aux utilisateurs plus de 1000 « béguins » IA avec lesquels ils peuvent pratiquer l'intimité émotionnelle. Blush est disponible sur l'App Store, et une version haut de gamme est disponible pour 129 $CA/an, offrant des conversations plus explicites avec les avatars.

Luka inc.

Déstigmatiser l'IA, l'intimité et la romance

Rita Popova, chef de produit chez Blush, souligne l'importance de déstigmatiser l'IA, l'intimité et la romance, et de proposer une approche différente du développement de compagnons IA, au-delà de la simple construction de robots sexuels.

Popova explique que Replika (également sur Android), initialement lancé en 2017 en tant que robot d’amitié, n'était pas destiné à un compagnonnage romantique. Cependant, au fil des années, les utilisateurs ont commencé à l'utiliser pour des jeux de rôle érotiques et des interactions intimes, formant des liens émotionnels avec leurs compagnons Replika.

Certains sont même allés jusqu'à prétendre avoir « épousé » leur avatar Replika. Cependant, Replika a fait l'objet d'un examen minutieux au début de l'année lorsque les autorités italiennes ont exigé que l'application cesse de traiter les données des résidents italiens en raison des risques perçus pour les enfants. Des changements ont été apportés aux interactions de Replika pour garantir une navigation sûre dans les interactions romantiques, non seulement en réponse à la situation italienne, mais aussi dans le cadre de mesures de sécurité plus larges.

L'équipe de Blush a collaboré avec la psychothérapeute agréée Melissa McCool pour développer l'application, en plus de de contribuer à l'élaboration de l'histoire de chaque personnage de Blush, de la structure des conversations et des réponses aux conflits, en s'appuyant sur son expertise en matière de thérapie de couple et de traitement des traumatismes. La demande de Replika en tant que compagnon romantique a révélé un manque d'intimité généralisé chez les utilisateurs, auquel Blush vise à remédier.

L'application a pour but d'aider les utilisateurs à surmonter leur anxiété initiale lorsqu'ils font la connaissance de nouvelles personnes, ce qui peut s'avérer difficile sur les applications de rencontre traditionnelles.

Luka inc.

Jeux de rôle et conversations intimes

Les avatars de Blush sont conçus pour être multidimensionnels, avec leur propre personnalité, leurs propres limites et leur propre dynamique relationnelle. L'application ne conserve pas l'historique des conversations afin de préserver la vie privée.

Blush vise à fournir un espace sûr aux utilisateurs pour qu'ils s'engagent dans des jeux de rôle et des conversations intimes, en discutant ouvertement de sexualité et de sujets érotiques. Il ne s'agit pas d'un sexbot à tout faire, mais plutôt d'encourager les utilisateurs à établir des limites et à explorer différentes dynamiques relationnelles. Dans l'ensemble, Blush cherche à donner aux utilisateurs les moyens de se montrer authentiques dans leurs relations en leur fournissant des outils et des conseils, tout en reconnaissant les imperfections et les limites des modèles d'IA génératifs actuels.

Une application perfectible

L’application mobile requiert iOS 15 ou plus récent. Par contre, si celle-ci est au départ gratuite, avec des achats intégrés, elle n’est disponible qu’en anglais.

Par ailleurs, les cotes et les commentaires sont plutôt négatifs, suggérant qu’il y a encore du chemin à faire.