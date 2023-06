Steve Laplante, Fanny Mallette, Alice Pascual et Hubert Proulx dans «Les cavaliers 2»

Thomas Boonen, Marilou Forgues, Steve Laplante, Fanny Mallette, Fabiola Nyvra Aladin, Alice Pascual et Hubert Proulx se joignent à la distribution de deuxième saison de la série dramatique Les cavaliers, dont le tournage s’est amorcé récemment à Saint-Jean-Baptiste, en Montérégie.

PHOTO FOURNIE PAR TRIO ORANGE

Produits par Trio Orange, les 13 nouveaux épisodes sont écrits par l’autrice, comédienne et chanteuse Stéphanie Lapointe et seront cette fois réalisés par le comédien et réalisateur Jason Roy Léveillée.

«Un projet comme "Les cavaliers", on en voudrait plus souvent! Un lieu magnifique entouré de montagnes, 29 chevaux et surtout des comédiens extraordinaires! Je suis vraiment privilégié d'avoir été choisi pour réaliser cette série dynamique, remplie d'action, de moments autant divertissants que touchants. Une série jeunesse, mais en même temps mature, "edgy" et forte en émotion. Je suis fier d'amener ma touche créative avec une équipe passionnée!» a dit Jason Roy Léveillée.

Rosalie Pépin tient encore une fois le rôle principal de Charlie, aux côtés de Sandrine Carneiro (Simone), Léokim Beaumier-Lépine (Sam), Yasser Essoulimani (Zak), Isabella Villalba (Ana) et Émile Schneider (Thomas).

Il sera question cette saison encore de performance, de solidarité, de sexualité et d’anxiété.

Voici le synopsis fourni par la production: «Charlie, Simone, Sam, Zak et Ana se retrouvent pour un nouvel été qui débute avec un changement drastique au camp équestre. À la suite du rachat de l’écurie par Isabela (Alice Pascual), la mère d’Ana (Isabella Villalba), le centre Ramirez arbore un nouveau look chic et distingué, au grand désarroi de Charlie et de sa gang! Jolan (Thomas Boonen), le nouvel employé de l’écurie, ne passera pas inaperçu et sera mêlé bien malgré lui à la vente déchirante de la fidèle monture de notre héroïne, Orion. La route des cavaliers sera chamboulée par la rencontre d’Ève (Fanny Mallette), une entraîneuse rigide et performante, et Alex (Marilou Forgues), une cavalière surdouée qui viendra ébranler la chimie au camp».

La diffusion est prévue l’an prochain sur Unis TV et sur Club illico, où la première saison peut être visionnée.