Subvention pour l’embauche d’un ex-candidat caquiste: les choix douteux du gouvernement s’accumulent, selon les partis d'opposition

Les choix douteux de la CAQ s’accumulent, tonnent les partis d’opposition, qui trouvent inquiétant que le gouvernement ait payé l’embauche d’un ancien attaché politique de Pierre Fitzgibbon à l’Institut de cardiologie de Montréal (ICM).

Notre Bureau d’enquête rapportait lundi que le ministère de l’Économie a versé une subvention de 200 000$ à l’ICM pour qu’il embauche un ancien candidat caquiste, Hugues Beaulieu, à titre de conseiller stratégique et chef de projet de la zone d’innovation en santé personnalisée, et ce, sans qu’il y ait eu au préalable d’appel de candidatures.

M. Beaulieu a porté les couleurs de la CAQ lors de deux campagnes électorales, en 2012 et en 2014, et il a également travaillé comme attaché politique du ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, de 2018 à 2022.

De l’avis des partis d’opposition, cette situation est pour le moins troublante. «Plusieurs questions d’ordre éthique restent en suspens et le ministre [Pierre Fitzgibbon] devrait faire la lumière rapidement pour éviter toute apparence de conflit d’intérêts», a exprimé le député libéral Monsef Derraji dans une déclaration écrite à l’Agence QMI.

Du côté de Québec solidaire, on estime que le gouvernement a une fois de plus fait preuve de témérité en matière de gouvernance. «Les choix douteux du gouvernement de la CAQ s’accumulent!» a lancé le député Haroun Bouazzi, en rappelant que cette subvention pour l’embauche d’un proche du parti de François Legault s’ajoute notamment aux «millions versés à la firme Mckinsey sans appel d’offres», et à la nomination d’un ami personnel du ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, comme juge à la Cour du Québec.

«Avec 90 députés, les ministres semblent penser que tout est permis! Le ministre Fitzgibbon ne peut pas faire abstraction de la saine gouvernance de l’État!» a ajouté le député de QS.

La porte-parole du Parti Québécois, Méganne Perry Mélançon, estime pour sa part que l’ICM et le ministre Pierre Fitzgibbon «ont intérêt à montrer patte blanche rapidement et à être transparents». «Est-ce que d’autres personnes proches de la CAQ ont profité d’un tel traitement de faveur?» s’est-elle interrogée.

Questionné par Le Journal, l’ICM avait indiqué qu’Hugues Beaulieu a eu des échanges avec la direction de l’hôpital et que c’est ce qui a mené à son embauche, en refusant d’indiquer quelle part du 200 000$ servira à payer le salaire de son nouvel employé.

En fin de journée lundi, le ministre Fitzgibbon a publié un message sur Twitter dans lequel il a affirmé qu'il était «pathétique de voir un tel article» du Journal, sans toutefois nier les faits qui y sont exposés. M. Fitzgibbon soutient que ce sont «certains promoteurs du projet de zone d'innovation en santé personnalisée» qui ont approché M. Beaulieu. «Hugues Beaulieu a travaillé avec les acteurs de la santé au cours de sa carrière et connaît l’écosystème. Un atout dans son poste. On doit valoriser de tels gestes et non les décrier», a-t-il ajouté.