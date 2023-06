SuperFrancoFête 2023: Roch Voisine animera avec Coeur de pirate, Gims et Mentissa

Plus de trois décennies après avoir fait chavirer la francophonie avec son mégasuccès Hélène, Roch Voisine fera partie d’un quatuor d’animateurs à la barre de la deuxième présentation de la SuperFrancoFête, le 30 août, à l’Agora du Port de Québec.

À ses côtés, l’artiste néo-brunswickois retrouvera une autre voix québécoise qui a connu du succès des deux côtés de l’Atlantique, Cœur de pirate.

Photo les archives Joël Lemay/Agence QMI

Le groupe d’animateurs sera complété par le rappeur franco-congolais Gims, qui présentera son spectacle solo, le 28 août, aussi à l’Agora, et la chanteuse belge Mentissa, qui avait créé une forte impression l’année dernière lorsqu’elle avait interprété son titre Et bam lors de cette même SuperFrancoFête.

Photo les archives/AFP

Comme en 2022, quand Garou, Nolwenn Leroy et Angélique s’étaient chargés d’animer le spectacle, l’équipe d’hôtes couvre les trois principaux continents de la francophonie, Amérique du Nord, Europe et Afrique.

Diane Dufresne et les autres

En plus des animateurs, plus d’une douzaine d’artistes de la francophonie prendront part à ce grand spectacle de variétés gratuit.

La délégation québécoise sera menée par la grande Diane Dufresne et Patrice Michaud. La rappeuse Sarahmée (Québec-Sénégal) et la soprano Marie-Josée Lord (Québec-Haïti) représenteront la province hôtesse de l’événement.

Outre Roch Voisine, le groupe Radio Radio portera aussi le drapeau du Nouveau-Brunswick. La chanteuse ontarienne Emilie-Claire Barlow sera aussi de la fête tout comme LeFLOFRANCO (Canada-France-Haïti).

Du continent européen, on remarque la présence de Pierre de Maere (Belgique), plus récent récipiendaire du Victoire de la révélation de l’année et tête d’affiche des Francos de Montréal, de sa compatriote Axelle Red et des Français Claudio Capéo et Bilal Hasani.

La vedette algérienne Khaled, qui viendra sûrement chanter son succès planétaire C’est la vie, de même que Ycare (Sénégal-Liban-France) complètent la représentation africaine.

Comme en 2022, Jean-François Blais signera la mise en scène et la réalisation du spectacle, dont la direction musicale a été confiée à Scott Price.