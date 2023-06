Un riche Australien demande l’aide de l’État pour moderniser le parc équestre de Bromont

Un Australien qui a fait fortune dans le fer au Québec s’est associé à l’un des fondateurs de Cascades et à d’autres hommes d’affaires pour relancer le parc équestre de Bromont, où se sont déroulées les épreuves hippiques des Jeux olympiques de 1976.

Peu connu ici, Michael O’Keeffe est un ancien dirigeant de Glencore en Australie. En 2011, il a réalisé un coup de maître en vendant à Rio Tinto, pour environ 4 G$, une entreprise minière active dans le secteur du charbon en Afrique, Riverdale. M. O’Keeffe a empoché une soixantaine de millions de dollars dans le cadre de la transaction. Trois ans plus tard, Rio a revendu Riverdale pour... 50 M$ US.

Michael O’Keeffe s’est ensuite intéressé au fer québécois. En 2015, son entreprise, Champion Iron, a déboursé 10,5 M$ pour mettre la main sur la mine de fer du lac Bloom, sur la Côte-Nord. Quatre ans plus tôt, l’entreprise américaine Cliffs Natural Resources l’avait payée 4,9 milliards de dollars!

Champion et le gouvernement ont investi massivement pour améliorer l’efficacité de la mine du lac Bloom. Québec a injecté plus de 100 M$ dans l’entreprise, depuis 2016, dont 70 M$ en 2021.

Il vaut plus de 260 M$

Aujourd’hui, la participation d’environ 9% de M. O’Keeffe dans Champion vaut plus de 260 M$. Cotée à la Bourse de Toronto et en Australie, l’action de l’entreprise s’est appréciée de plus de 325% au cours des cinq dernières années.

Passionné d’équitation, Michael O’Keeffe est à la tête du groupe qui s’est porté acquéreur du parc équestre de Bromont, l’an dernier. Selon les documents réglementaires de Champion Iron, l’homme d’affaires réside officiellement en Australie, même si des articles médiatiques publiés au Canada anglais et en Australie indiquent qu’il a déménagé au Québec en 2015.

Par la voix de la firme de relations publiques National, M. O’Keeffe a refusé notre demande d’entrevue.

Deux résidences au Québec

Sa conjointe, Veronica King, possède une résidence de villégiature évaluée à près de 2 M$ en bordure du parc équestre ainsi qu’un condo de 3,3 M$ au centre-ville de Montréal.

Les autres acquéreurs sont Laurent Lemaire, cofondateur de Cascades; Marc Dorion, avocat chez McCarthy Tétrault; Sam El-Chaer, conseiller en placements; les hommes d’affaires Dany Paradis et Derek Head ainsi que Roger Deslauriers, qui gère le parc depuis plusieurs années.

«Bromont, c’est un environnement incroyable, mais les installations sont un peu fatiguées», constate M. Paradis au cours d’un entretien téléphonique avec Le Journal.

«Perdu le goût de venir à Bromont»

«On veut que Bromont demeure un endroit de destination, ajoute-t-il. Aujourd’hui, à cause des installations, il y a beaucoup de gens qui ont perdu le goût de venir à Bromont. Ils vont ailleurs.»

Les nouveaux propriétaires sont encore à décider ce que comprendra leur «projet de modernisation». Il est question d’accueillir des compétitions internationales «de haut niveau» et même de faire de Bromont un centre national d’entraînement.

Ils envisagent déjà de demander l’aide du gouvernement.

«On a beaucoup de rêves, souligne Dany Paradis. Il va falloir les chiffrer. On sait que ce n’est pas juste 500 000$ qu’il faut investir là, il faut investir plus que ça.»

Notons que le précédent propriétaire du parc équestre, la Société agricole du Comté de Shefford, avait conclu, en janvier 2021, une entente d’occupation et de gestion avec un entrepreneur de la région, Marc-Antoine Samson. Celle-ci a été résiliée et fait actuellement l’objet d’une poursuite judiciaire de la part de M. Samson.