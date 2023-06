Une nouvelle inquiétante concernant Félix Auger-Aliassime

À deux semaines de Wimbledon, le Québécois Félix Auger-Aliassime s’est retiré du tournoi de tennis de Halle, en Allemagne.

«Je suis venu [à Halle] en pensant que je serais prêt à jouer, et ce n’est malheureusement pas le cas», a écrit l’athlète de 22 ans sur son compte Instagram.

«J’ai vécu de grands moments sur le court ici dans les dernières années et j’ai hâte de revenir ici en bonne santé l’an prochain. Je vais maintenant me concentrer à faire tout mon possible pour être en forme pour Wimbledon.»

Auger-Aliassime n’a pas joué depuis sa défaite au premier tour à Roland-Garros, le 29 mai dernier. Il avait souffert de problèmes gastriques la veille de son affrontement perdu 6-4, 6-4 et 6-3 contre l’Italien Fabio Fognini, en plus de se remettre de blessures à une épaule et à un genou.

«FAA» pourrait toutefois avoir la chance de disputer un autre tournoi de préparation en vue du troisième Grand Chelem de la saison la semaine prochaine. Les événements sur gazon de Majorque (Espagne) et d’Eastbourne (Grande-Bretagne) constituent ses options.

Auger-Aliassime devait se mesurer à l’Autrichien Dominic Thiem à Halle. Ce sera plutôt Alexander Zverev qui affrontera l’ancien détenteur du troisième rang mondial.

Shapovalov avance

C’est le Canadien Denis Shapovalov qui affrontera le vainqueur du duel Thiem-Zverev.

Lundi, l’Ontarien a remporté son duel du premier tour. Il a défait le Sud-Africain Lloyd Harris en deux manches de 7-6(1) et 6-4.

Il s’agissait de la première fois en quatre matchs sur le circuit de l’ATP que «Shapo» réussissait à vaincre son rival de 26 ans.

Pour ce faire, il a sauvé les quatre balles de bris que s’était offertes le 291e joueur sur l’échiquier mondial. Shapovalov a aussi remporté 85% des échanges disputés sur sa première balle de service. Il a cependant maintenu un faible pourcentage de réussite de 54% pour ses premières tentatives de mise au jeu.

Le 27e joueur au monde a obtenu le seul bris de cette rencontre au neuvième point du deuxième set. Il a également réussi 29 coups gagnants contre 12 fautes directes.