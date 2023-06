PAQUIN, Aline



À L'Hôtel Dieu de Québec, le 8 juin 2023, à l'aube de ses 89 ans, est décédée dame Aline Paquin, fille de feu monsieur Samuel Paquin et de feu dame Marie-Jeanne Gauthier. Elle demeurait à Saint-Marc-des-Carrières, autrefois de Deschambault. La famille recevra les condoléances à laL'inhumation suivra au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la Coopérative funéraire de la Rive-Nord. Madame Paquin laisse dans le deuil ses frères : feu Jacques, pmé, feu Jean-Guy (feu Céline Larouche) et feu Pierre-Paul (feu Ghislaine St-Arneault); ses neveux et nièces : Gérald (Nicole), François (Suzy), Gilles (Marjolaine), Louis (France) et Diane (Claude) ainsi que leurs enfants, parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer www.cancer.ca