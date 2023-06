VACHON, Jacqueline



Entourée de l'amour de ses deux filles, le 16 juin 2023, est décédée paisiblement à la maison, à l'âge de 95 ans et 11 mois, Mme Jacqueline Vachon, veuve de feu Roch Bilodeau. Elle était la fille aînée de feu dame Marie-Blanche Turmel et de feu monsieur Albert Vachon. Originaire de Saint-Frédéric-de-Beauce, elle demeurait à Charlesbourg depuis soixante ans.Jacqueline laisse dans le deuil ses deux filles qu'elle a tant aimées, Josée et Annick (Daniel Duguay), ainsi que ses petits-enfants qu'elle chérissait sur son cœur, Marie (Enzo Perez), François et Mathieu. Elle était la sœur de feu Clément (Huguette Carrier), feu Gertrude (feu Jacques Corriveau) et feu Lucette (feu André Pichette) et la belle-sœur de feu Cécil Bilodeau (feu Anne-Marie Beaudet). Elle laisse également dans le deuil ses nièces et neveux qu'elle affectionnait: Pierre, Diane, Élaine, Louis, Caroline et Martin, ainsi que ses amies qu'elle aimait: Françoise, Edwina et Michel, Janine, Paulette et Pierre, Normande, Alice et Colette. La famille accueillera parents et ami(e)s, pour les condoléances, au, de 14 h à 16 h.La famille tient à remercier tout le personnel du CLSC La Source (Sud) pour leurs soins bienveillants, plus particulièrement la Dre Anne Paquette, les infirmiers Sarah Lachapelle et Guillaume Malenfant. Merci du fond du cœur à la Dre Isabelle Samson pour l'avoir soignée avec humanité durant des années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation canadienne du rein adressé au 1675 chemin Sainte-Foy, local 101, Québec, Québec, par téléphone : 418 683-1449 ou sur son site web : www.rein.ca/quebec. Pour information : infoquebec@rein.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.