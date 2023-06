Baseball: un petit quiz pas comme les autres

Les statistiques avancées ne sont pas seulement intéressantes pour les génies maniaques de baseball, elles permettent aussi, pour les fans, d’obtenir des informations fascinantes, surtout depuis 2015 avec l’arrivée de l’outil d’analyse Statcast. Voici donc un petit quiz sur quelques-unes de ces statistiques moins conventionnelles pour l’année 2023. (Les réponses plus bas.)

1. Qui a frappé la balle le plus solidement?

a) Matt Olson

b) Shohei Ohtani

c) Ronald Acuna

2. Qui a frappé la balle le plus loin?

a) Aaron Judge

b) Jarred Kelenic

c) Mike Trout

3. Qui frappe les plus longs circuits en moyenne?

a) Ronald Acuna

b) Shohei Ohtani

c) Ryan Mountcastle

4. Qui est le joueur le plus irremplaçable ou qui affiche le meilleur «WAR»?

a) Corbin Carroll

b) Zac Gallen

c) Shohei Ohtani

5. Qui a effectué le lancer le plus rapide?

a) Aroldis Chapman

b) Hunter Greene

c) Jhoan Duran

Réponse 1: Je n’aimerais pas jouer au premier but quand le frappeur gaucher des Braves, Matt Olson, se présente au bâton. Il a frappé une balle à 118,6 milles à l’heure. Personne n’a fait mieux.

Réponse 2: Les Mets ont repêché tout un cogneur en première ronde (6e au total) en 2018, mais ils l’ont échangé à Seattle la même année pour aller chercher le releveur Edwin Diaz. Cinq ans plus tard, à 23 ans, ce cogneur commence à s’imposer. Il s’agit de Jarred Kelenic et il a frappé un circuit à 482 pieds cette année, le plus long en 2023.

Réponse 3: Cette statistique est hallucinante. Ronald Acuna a frappé 15 circuits avec une moyenne de 438 pieds cette année. Chaque fois, c’est donc une bombe, et ce, sans équivoque. Évidemment, personne ne fait mieux.

Réponse 4: Il n’y a pas de piège à celle-là. Vous avez donc raison si vous avez répondu Shohei Ohtani qui lance et frappe fort. Cette statistique, le «WAR», qu’on traduit par «victoires au-dessus du remplacement» en français, est très complexe à établir, mais elle est formidable pour comprendre l’impact d’un joueur sur son équipe. Il est très intéressant de constater que la recrue Corbin Carroll arrive deuxième, lui qui semble être capable de tout faire sur un terrain. Qui a le meilleur WAR de l’histoire au baseball, et facilement? Je vous laisse deviner, mais les Red Sox ont été maudits quand ils l’ont échangé aux Yankees en 1919.

Réponse 5: Le Dominicain Jhoan Duran est le nouveau roi de la balle rapide dans le monde. Ce monstre de 6 pieds 5 pouces et 230 livres, âgé de 25 ans, est intouchable. Il a retiré 36 frappeurs au bâton en 27 manches. Merci à sa rapide qui touche en moyenne 101,9 milles à l’heure. Il en a poussé une à 104,6 milles à l’heure en mai, c’était la plus rapide cette année dans le baseball.

*Source Statcast et Fangraphs