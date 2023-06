ComediHa! Fest-Québec: pas question d’abandonner les galas d’humour

Contrairement au festival Juste pour rire à Montréal, le ComediHa! Fest-Québec n’a aucune intention d’abandonner ses galas d’humour et son président fondateur, Sylvain Parent-Bédard, croit que ce concept a encore de belles années devant lui dans la capitale.

«Ce n’est pas une option du tout, du tout, du tout», a assuré M. Parent-Bédard, mardi, en marge du dévoilement de la programmation du 24e ComediHa! Fest-Québec.

En avril, Juste pour rire a annoncé qu’en raison d’une baisse d’intérêt remarquée depuis quelques années, il présenterait son dernier gala d’humour cet été, mettant ainsi au rancart ce qui était depuis la création du festival sa principale carte de visite.

«Je trouve ça triste que ce véhicule moteur de JPR n’existe plus, mais nous n’avons pas envisagé ça. À Québec, c’est toujours un grand succès. À la télé, on va chercher des parts de marché de 20-25% à Radio-Canada. Pour nous, c’est demeuré un produit d’appel», avance Sylvain Parent-Bédard.

Après un court transfert de quelques années au Théâtre Capitole, les Galas ComediHa! retourneront même au Grand Théâtre, en 2023, dans une salle pouvant accueillir plus de spectateurs.

«Je ne sais pas si c’est dû qu’à Montréal ils ont plus de contenu humoristique, mais à Québec, les galas, ça vend, c’est complet, les gens y assistent, ils apprécient et les artistes aiment venir participer à un gala», indique Sylvain Parent-Bédard.

Hommage à Daniel Lemire

Le ComediHa! Fest-Québec, qui avait déjà révélé que Marc Dupré, Laurent Paquin, Anthony Kavanagh, le duo Dominic et Martin, le duo Cathy Gauthier/Silvi Tourigny et Michel Courtemanche animeront ses galas, a dévoilé la longue liste des artistes qui seront à Québec, du 8 au 26 août prochains.

On a notamment appris qu’André Robitaille (Jean-Michel Anctil), Claude Legault (Guylaine Tremblay), Charles Lafortune (Guy Jodoin) et Phil Roy (Michel Charette) animeront Les grands bien-cuits.

Une soirée spéciale sera consacrée aux 40 ans de carrière de Daniel Lemire, le 22 août. Denis Bouchard, Laurent Paquin, Jean-François Mercier, Sonia Vachon et Yannick De Martino lui rendront hommage.

Les Européens: à l’an prochain

Aucune vedette européenne de l’humour n’apparaît sur l’affiche. «On les concentre pour le 25e anniversaire du festival en 2024», dit Sylvain Parent-Bédard, qui explique que la sortie de pandémie limite la disponibilité des artistes.

«Éric Antoine venait, mais il pouvait deux jours. Même chose pour Kev Adams, et pas en même temps. C’était compliqué. D’un commun accord avec les artistes, nous avons décidé de planifier un an et demi d’avance pour le 25e.»