Controverse: il apporte un projecteur sur un vol pour distraire les passagers avec «Le Patriote»

Pas d’écran, pas de problème: le passager d’un avion préparé à divertir ses camarades de vol aurait semé la controverse en apportant avec lui le matériel pour projeter le film «Le Patriote» sur le plafond, en plein milieu d’un trajet.

«Ce gars a installé un projecteur et a commencé à jouer un film en plein milieu d’un vol. J’ai tout vu», a commenté un passager du vol, Douglas Lazickirk, qui a filmé la scène.

Sur la vidéo de quelques secondes, repartagée par l’administration gouvernementale américaine pour la sécurité des transports (TSA) la semaine dernière et rapportée par «The New York Post», on peut y apercevoir le film «Le Patriote» projeté sur l’un des compartiments à bagages et sous-titré en roumain.

Si plusieurs ont répondu positivement à l’initiative dans les commentaires de la vidéo, se questionnant néanmoins s’il s’agissait d’un geste «rude ou attentionné», d’autres ont d’emblée dénoncé le comportement «inapproprié» de présenter ce genre de film dans un avion avec des enfants.

«Est-ce que tout le monde voyageant en avion est autorisé à agir comme si c'était son propre monde privé de nos jours?» s’est emporté l’un d’entre eux.

«C’est exactement ce que je pensais. Tout va bien jusqu'à ce que quelqu'un décide que "Le Parrain" est familial», a réagi un second.

Aucun son n’accompagnait le film, selon le média américain, et la ligne aérienne où aurait pris place l'incident n’a pas été précisée.