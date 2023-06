Émile Bilodeau dit n'importe quoi

Bouhouhou. Émile Bilodeau veut maintenant nous faire croire qu’il est victime de censure, que les vilains indépendantistes prolaïcité veulent sa peau et souhaitent le faire « annuler ». Heu, il y a juste un problème : personne au PQ ni au MLQ n’a réclamé qu’il soit retiré de l’animation de la Fête nationale de Québec.

Mais depuis quand Émile Bilodeau s’en tient aux faits ?

AUCUNE ANNULATION

En entrevue avec moi à QUB radio le 6 juin, Marilou Alarie du Mouvement laïque québécois a pris soin, à plusieurs reprises, de préciser que le MLQ ne demandait en aucun cas que Bilodeau se fasse retirer l’animation de la Saint-Jean à Québec.

Idem pour Méganne Perry-Mélançon du PQ qui a précisé qu’elle ne « demande pas du tout le retrait d’Émile Bilodeau de la scène ». Alors pourquoi Bilodeau écrit-il sur Facebook : « Si vous voulez me canceler [sic], je vous propose d’aller voir ce que font les républicains aux USA. Ils ont de l’expérience dans le domaine » ?

On savait que la subtilité et la nuance n’étaient pas son fort, mais il exagère ! Voulez-vous un autre exemple où il exagère ?

Samedi dernier, dans le cahier culturel du Journal, Bilodeau a déclaré : « Il ne faut pas avoir peur de faire de la place aux gens qu’on voit moins. »

Peur ? Mais qui avait « peur » parmi les organisateurs des Saint-Jean des dernières années ? Personne !

Il a promis une Saint-Jean « incluant des gens de la communauté noire ».

Mais où prend-il cette idée que « les Noirs » n’étaient pas « inclus » dans les Saint-Jean précédentes ?

En 2018, voici ce que Normand Brathwaite déclarait au Magazine Véro : « J’ai animé la fête de la Saint-Jean-Baptiste pendant dix ans. Une année, il y avait plus de Noirs que de Blancs sur le show, mais ce n’était pas un statement, et personne ne l’a remarqué. » Une année, Normand Brathwaite animait la Fête nationale à Montréal et Luck Mervil animait celle de Québec !

Bilodeau a ensuite déclaré au Journal : « Pour moi, les Saint-Jean sont différentes l’une à l’autre, mais il y a des clichés, et là, maintenant, ma génération, on essaye de faire la lumière sur un Québec plus moderne [...] Si nous sommes pour essayer d’avoir un meilleur destin et si on veut se prendre en main, il faut considérer ces communautés qui ont envie de prendre leur place. C’est pour ça que je trouve que mon spectacle est une Saint-Jean moderne. »

Mais quelle prétention ! Les Saint-Jean avant l’Honorable et Vénérable Émile Bilodeau étaient des événements ringards, antiques, dépassés ? Ce manque de perspective historique, ce côté imbu de lui-même, c’est ce qui agace le plus chez Bilodeau. Il ne se prend pas pour un 7up.

LA QUESTION QUI TUE

En terminant, Bilodeau a déclaré à Cédric Bélanger : « J’ai donné des ateliers d’écriture à Montréal-Nord dans une école primaire. J’en ai vu des femmes qui portaient le voile. Je peux vous promettre qu’elles n’étaient pas en train de faire une quelconque promotion pour un quelconque dieu. »

Donc, quand Bilodeau portait un macaron antiloi 21 lors de la Saint-Jean en 2020, il n’était pas « en train de faire une quelconque promotion pour une quelconque opinion politique » ? Pourquoi le porter, alors ?

C’est ce manque de réflexion primaire qui me décourage chez Émile Bilodeau.