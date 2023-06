Est-ce fini à Toronto pour ces deux joueurs?

La saison de la Ligue nationale de hockey est terminée, mais celle des rumeurs va bon train et à Toronto, le directeur général Brad Treliving aurait déjà réfléchi à l’idée de racheter quelques contrats afin d’alléger sa masse salariale.

Selon ce qu’a indiqué l’expert hockey du site Daily Faceoff Frank Seravalli, le successeur de Kyle Dubas au poste de DG envisage de renoncer aux ententes du défenseur T.J. Brodie et du gardien Matt Murray. Dans le cas du premier, il s’agirait d’une économie de 5 millions $ pour l’organisation qui verrait son espace disponible amputé de 2,5 millions $ en 2023-2024. L’arrière deviendra joueur autonome sans compensation l’année prochaine.

Pour ce qui est de Murray, son départ ne représenterait pas une surprise, car des blessures ont nui à sa cause et certains hommes masqués comme Joseph Woll et Erik Kallgren ont obtenu du temps de jeu afin de hausser leur valeur dans les rangs de l’organisation. Et c’est sans oublier Ilya Samsonov qui a assumé la majeure partie du travail l’an dernier. L’ancien des Sénateurs d’Ottawa et des Penguins de Pittsburgh doit toucher 6,25 millions $ au cours de la campagne à venir.

D’après le site spécialisé CapFriendly, les Leafs ont une marge de manœuvre d’environ 9 millions $ sous la limite salariale.