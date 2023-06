Étudiant à l’université, cet athlète québécois déconstruit le mythe du boxeur un coup de poing à la fois

Il faut une volonté de fer pour se maintenir parmi l’élite de son sport. Imaginez le faire alors que vous étudiez aussi à temps plein à l’université. Le boxeur Jonathan Bourget allie les deux depuis un an, lui qui suit quatre cours par session en génie des eaux tout en s’entraînant six jours par semaine.

Quand on lui demande s’il a l’impression de déconstruire certaines idées préconçues que l’on a parfois au sujet des boxeurs, l’étudiant à l’Université Laval réfléchit un moment.

«J’ai l’impression que je n’ai pas le profil type d’un athlète en général! souligne-t-il plutôt. Il y a une bonne partie des athlètes qui étudient en même temps, mais la plupart vont opter pour des sessions allégées.

«Mais surtout en boxe, ce n’est pas un profil typique, en effet», reconnaît ensuite Bourget.

Planification au quart de tour

Le boxeur de Lévis l’admet aussi, son rythme de vie n’est pas le même que celui de la majeure partie des autres jeunes de son âge.

Membre de l’équipe canadienne dans la catégorie des 60 kg, Bourget se lève tôt le matin afin de planifier son horaire de la journée, dans laquelle il doit jongler avec ses cours, ses deux entraînements du lundi au vendredi et ses heures d’étude. D’ailleurs, ses soirées de semaine, il les passe le nez plongé dans ses livres.

Au début de chaque session, le jeune homme de 23 ans se fait un calendrier. Il le mentionne: le fait d’avoir pratiqué très tôt du sport de compétition (enfant, il faisait du patinage artistique) l’aide à maintenir cette discipline de fer.

Ce qui l’aide, également, c’est que ses entraînements se passent à l’Institut national du sport, à Montréal. Bourget suit donc ses cours à distance.

«Le week-end, je me garde du temps pour ma copine et mes parents, explique-t-il. Le fait que je vive la semaine à Montréal, pendant que mon entourage est à Québec, je ne me permets pas beaucoup de temps libres durant la semaine. J’en profite au maximum pour étudier quand je suis à Montréal.»

Un soutien primordial

Jonathan Bourget mentionne aussi le soutien de la Fondation Nordiques. Cet apport financier de l'organisme, qui remet 362 000 $ au total cette année à 119 boursiers de la région de Québec et de Chaudière-Appalaches, lui permet de ne pas avoir à travailler en plus des études et de l’entraînement.

«Faire le choix d’être aux études à temps plein, en plus de la boxe, ça implique que je ne peux pas travailler en plus, explique Bourget. Pour faire les trois, je devrais réduire mon horaire à deux cours par session.»

«Les bourses comme celles de la Fondation me permettent de vraiment me concentrer sur mes études tout en pratiquant mon sport», poursuit-il.

Trois compétitions par année

Bourget dispute environ trois compétitions internationales par année. L’an dernier, il était des Championnats continentaux en Équateur, où il a terminé avec une fiche d’une victoire contre une défaite.

Bien sûr, il aurait rêvé des Jeux olympiques, mais sa catégorie de poids ne s’y retrouve pas. «Pour cette raison, je me suis toujours plus vu participer aux Championnats du monde», note-t-il.

Bourget était d’ailleurs censé y être cette année, mais une restructuration dans le monde de la boxe amateur fait en sorte que le Canada et les États-Unis, notamment, n’y participeront pas.

L’accent sur sa carrière

Mais son but, c’est vraiment de faire carrière dans son champ d’études. C’est pourquoi une fois son diplôme en main, et après, l’espère-t-il, une participation aux Championnats du monde, il tournera la page sur le sport qui l’allume depuis son adolescence.

«Je veux finir mes études le plus rapidement possible. Je me suis familiarisé à la charge d’étude que cela prenait pour réussir quatre cours dans une session. Je me rends compte que ça fonctionne», se félicite-t-il.