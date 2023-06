Feux de forêt: deuxième évacuation d’urgence à l’est de Val-d’Or

Les feux de forêt qui reprennent de la vigueur forcent la Ville de Val-d’Or à évacuer une nouvelle fois certains secteurs de la municipalité.

«C’est décourageant», lâche la propriétaire de la pourvoirie Villebon, Léonie Leblanc, occupée à gérer le départ d’une cinquantaine de campeurs, locataires de chalet et de travailleurs qui doivent plier bagage.

Tous devaient quitter les secteurs du lac Gueguen, lac Matchi-Manitou et lac Villebon mardi avant 19 h à la suite de l’ordre d’évacuation diffusé par la Ville de Val-d’Or mardi en fin d’après-midi.

«J’avais des clients qui venaient pour trois jours et que je suis obligée d’annuler. C’est beaucoup de tracas et de perte d’argent. On ne sait plus sur quel pied danser», soupire Mme Leblanc.

« Hors contrôle»

Dans un communiqué, la Ville de Val-d’Or indique que l’évacuation sera en vigueur «pour une période indéterminée».

Elle invoque le feu no 297 à nouveau «hors contrôle», selon la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU). Le brasier déclenché par la foudre le 1er juin atteint 19 506 hectares, peut-on lire sur le site Internet de la SOPFEU.

Les trois secteurs visés avaient déjà fait l’objet d’un ordre d’évacuation le 3 juin qui avait duré plus d’une semaine, le temps que le brasier soit maîtrisé.

La pourvoirie du lac Villebon, mais aussi les pourvoiries du lac Matchi-Manitou et du Lac Guéguen avaient alors dû renvoyer une première fois leurs clients à la maison.

Une situation «inquiétante»

Lundi, le premier ministre du Québec, François Legault, a qualifié la situation des feux de forêt d’«inquiétante» en raison du temps sec et de l’absence de pluie.

Une vague de chaleur s’abattait d’ailleurs sur l’ensemble de la province, en particulier dans le nord-ouest du Québec.

Environnement Canada prévoit des températures autour des 30 degrés en Abitibi-Témiscamingue, dans la région de Chibougamau et les secteurs près de la Baie-James toute la semaine, ce qui est propice à la reprise des incendies.

Aucun incendie de forêt ne menace actuellement le territoire urbain de la ville de Val-d’Or, précise toutefois la Ville dans son communiqué.