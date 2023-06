Feux de forêt et Fête nationale: les feux d'artifice interdits au nord du Saint-Laurent

Il risque de ne pas y avoir de feux d’artifice de la fête nationale au nord du Saint-Laurent, mais Québec évalue la possibilité de donner des consignes spéciales dans certains secteurs.

«Avec l’arrivée de la fête nationale et de la fête du Canada, on demande aux organismes d’user d’une extrême prudence dans l’organisation des activités. La dernière chose qu’on souhaiterait, c’est que les célébrations viennent aggraver la situation des feux de forêt au Québec», a déclaré la ministre responsable des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette Vézina, lors d’une conférence de presse à Québec, mardi matin.

Dans l’état actuel des choses, il n’est permis de faire des feux à ciel ouvert nulle part sur la Rive-Nord du fleuve Saint-Laurent, mais les choses pourraient changer à certains endroits pour la fête de la Saint-Jean-Baptiste.

La SOPFEU travaille actuellement sur des consignes détaillées qui seront communiquées dans les prochains jours.

«On regarde certains secteurs, notamment les secteurs plus proches de la rive du fleuve où il y a eu plus de précipitations et où le risque est moins élevé, mais pour l’instant l’interdiction est pour toute la Rive-Nord», a expliqué Mme Blanchette Vézina.

«Semaine critique»

Par ailleurs, la ministre a exprimé que le Québec doit se préparer à une «semaine critique» dans sa lutte contre les incendies de forêt en raison de la chaleur et de l’absence de précipitations prévues.

«Il est possible qu’avec le vent, avec la sécheresse, avec la chaleur, que des feux qui étaient contenus ne le soient plus», a lancé Mme Blanchette Vézina.

En effet, le temps chaud et sec pourrait raviver les flammes d’incendies qui sont actuellement sous contrôle grâce au travail des 1500 pompiers qui luttent contre le brasier, entre autres dans les secteurs de Chibougamau et du Lac-Saint-Jean.

Dans certaines régions, le risque d’incendie va d’ailleurs passer de «très élevé» à «extrême», a ajouté la ministre, en rappelant l’interdiction d’aller en forêt qui cible notamment les régions de l’Abitibi-Témiscamingue, de la Mauricie, du Nord-du-Québec, du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de la Côte-Nord.

Comme la situation «peut changer très rapidement», la ministre invite les Québécois qui se trouvent dans ces endroits à faire preuve de prudence et de vigilance, et à se plier aux consignes en vigueur.