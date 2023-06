Indignation après l'agression d'une septuagénaire et de sa petite-fille à Bordeaux

La violente agression d'une septuagénaire et de sa petite-fille de 7 ans, lundi au domicile familial à Bordeaux, a provoqué mardi une vague d'indignation politique, mais la famille des victimes met en garde contre toute forme de «récupération».

L'interrogatoire du suspect pour violation de domicile, violences, tentative d'enlèvement et séquestration a été levé mardi vers 15h, car il présentait des «troubles du comportement majeurs en lien avec une pathologie schizophrène et psychotique», d'après le parquet de Bordeaux.

L'homme de 29 ans, condamné à 15 reprises pour des délits routiers ou de stupéfiants, avait indiqué aux enquêteurs «être suivi au plan psychiatrique et être en rupture de traitement», selon un communiqué mardi matin de la procureure de la République de Bordeaux, Frédérique Porterie.

Il doit être «pris en charge médicalement» par un hôpital psychiatrique, a précisé le parquet, qui a pris des réquisitions pour «permettre la reprise de son interrogatoire dès lors que son état de santé le permettra».

Dans une vidéo diffusée lundi soir sur Twitter par l'ex-maire Les Républicains de Bordeaux Nicolas Florian, qu'il a effacée mardi «pour ne pas verser dans la polémique inutile», un homme s'engouffre à travers la porte d'un bâtiment puis en extirpe de force une femme âgée et une enfant, les projetant violemment à terre sur le trottoir, avant de quitter les lieux.

[#VosSignalements] Vous avez été nombreux à nous signaler cette nuit une vidéo montrant l'agression d'une femme devant une enfant.

✅ Enquêteurs Pharos saisis

❌ Individu en garde à vue

🙏🏼 Ne partagez plus la vidéo

— Police nationale (@PoliceNationale) June 20, 2023

La famille des victimes a dénoncé, dans un communiqué transmis mardi à l'AFP par son avocate, Me Nadège Pain, «l'utilisation médiatique des images sans son accord explicite et sans le moindre respect pour l'identité des victimes ou leur vie privée».

«Contusions et abrasions»

Selon Mme Porterie, la dame, âgée de 73 ans, a déclaré que l'homme «aurait tenté d'enlever la fillette» dans le quartier bourgeois des Chartrons vers 17h30 et aurait pris la fuite en voiture en raison des «aboiements du chien du foyer».

Le suspect a été identifié par un voisin et «grâce à la présence d'un visiophone», a ajouté la magistrate qui précise que les deux victimes «souffrent de contusions et d'abrasions».

De source policière, l'agression a eu lieu quand la grand-mère rentrait au domicile de son fils. L'auteur est un SDF neutralisé à l'aide d'un pistolet à impulsion électrique, a précisé cette même source.

Il est né à Bordeaux en juillet 1993, d'après le parquet. De sources policières, il est Français et se nomme Braihima B.

Un responsable régional du syndicat policier Alliance a dénoncé «une recrudescence des actes de violence et de criminalité de +12% depuis la sortie de la COVID» dans la ville, où «tous les services de police» «sont débordés», «malgré les renforts».

La famille «indignée par la récupération»

«Ces faits, d'une rare violence, doivent être très sévèrement punis pour qu'ils ne se répètent plus jamais», a réagi sur Twitter le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.

Ignoble agression à Bordeaux. Grâce à l’action rapide et courageuse des forces de l’ordre, le mis en cause a été interpellé et placé en garde à vue.

— Gérald DARMANIN (@GDarmanin) June 20, 2023

Son homologue de la Justice, Éric Dupond-Moretti, a dénoncé sur BFMTV des images «absolument insupportables», terme également utilisé par l'ancien maire Nicolas Florian qui a appelé sur Twitter à ne pas «fermer les yeux sur la réalité de la violence, à #Bordeaux comme ailleurs».

À l'extrême droite, Marine Le Pen a déploré mardi une «délinquance gratuite, imprévisible, de plus en plus violente» et établi de nouveau un «lien entre l'immigration anarchique et l'explosion de l'insécurité».

— Marine Le Pen (@MLP_officiel) June 20, 2023

Le maire écologiste de Bordeaux, Pierre Hurmic, «extrêmement choqué par cette agression», a dénoncé mardi en conférence de presse «des réactions de récupération politique locales et nationales, idéologiques».

La famille des victimes s'est également dit «indignée par la récupération politique qui est faite de ce fait divers», dans le communiqué transmis par son avocate.

«Il est parfaitement indécent de se servir de ce fait divers pour évoquer une origine ethnique ou de justifier des réformes pénales ou migratoires. La justice doit se rendre sereinement en son temps dans les tribunaux et non pas sur les plateaux de télé ou les réseaux sociaux», ajoute Me Nadège Pain.