La Hongrie arrête un Norvégien pour un projet similaire au massacre d'Utoya

Les autorités hongroises ont annoncé mardi l'arrestation à Budapest d'un Norvégien soupçonné d'avoir planifié un massacre s'inspirant de celui perpétré par son compatriote d'extrême-droite Anders Behring Breivik, en 2011 sur l'île d'Utoya.

La police anti-terroriste a interpellé le suspect de 45 ans le 14 juin dans son appartement de la capitale.

Un tribunal a dans la foulée ordonné sa détention provisoire pour projet terroriste, selon un communiqué, précisant qu'il se trouvait dans un établissement psychiatrique.

Dans des vidéos diffusées en ligne, il évoquait « son désir de surpasser le crime de 2011 » commis par Breivik et menaçait d'attaquer aéroport et gares et de « détruire la vie d'innocents », ont indiqué les enquêteurs.

Il avait déjà été condamné à plusieurs reprises en Norvège pour des crimes sexuels violents, d'après des informations transmises par la police norvégienne.

Le 22 juillet 2011, Breivik, aujourd'hui âgé de 44 ans, avait d'abord fait exploser une bombe près du siège du gouvernement à Oslo, faisant huit morts. Puis il avait tué 69 personnes, des adolescents pour la plupart, en ouvrant le feu sur un camp d'été de la Jeunesse travailliste sur l'île d'Utoya, à une quarantaine de km au nord-ouest de la capitale.