La médaille du Gouverneur général

Photo fournie par le Collège de Lévis

Yasmine Ophélie Voros était très heureuse d’être de retour au Collège de Lévis, accompagnée de ses parents, pour recevoir la Médaille académique du Gouverneur général du Canada, distinction honorifique attribuée pour l’excellence de son dossier scolaire au terme de ses études secondaires. Son dernier relevé de notes du ministère de l’Éducation montrait qu’elle avait maintenu une moyenne exceptionnelle et supérieure à 97 % pour l’ensemble des cours de 4e et 5e secondaire. Sur la photo, dans l’ordre habituel : Stuart Lopez (directeur de la 1re à la 3e secondaire), Caroline Sirois (directrice des services éducatifs), la récipiendaire Yasmine Ophélie Voros, David Lehoux (directeur général du Collège de Lévis) et Michaël Marcoux (directeur de 4e et de 5e secondaire).

Jeune diplômé

Photo tirée de Linkedin

La nomination de François Therriault-Proulx (photo) à titre de Jeune diplômé, conclut le dévoilement des 10 lauréates et lauréats des prix Jeune diplômé et Grand diplômé 2023 décernés dans le contexte de la reconnaissance annuelle Les Remarquables de l’Université Laval. Physicien médical, chercheur et ancien étudiant-athlète du Rouge et Or, François Therriault-Proulx est président-directeur général et cofondateur de l’entreprise Medscint, une entreprise en optique-photonique qui développe des outils de mesure pour l’assurance qualité des traitements du cancer par radiothérapie. Détenteur d’un baccalauréat en génie physique, d’une maîtrise en neurobiologie et d’un doctorat en physique de l’Université Laval, il a remporté le prix J.R. Cunningham Young Investigators de l’Organisation canadienne des physiciens médicaux et un prix Best in Physics de l’American Association of Physicists in Medicine.

Le fils du directeur fondateur

Photo fournie par L’Opéra de Québec

Le conseil d’administration de l’Opéra de Québec, de la Fondation et du Festival a nommé récemment, à l’unanimité, Philippe-Edwin Bélanger (photo) à sa présidence à la suite de la démission de Daniel Turp. En cette 40e année de la fondation de l’Opéra de Québec, c’est un rappel des origines que de voir Philippe-Edwin Bélanger, fils du premier directeur et fondateur, Guy Bélanger, assurer la bonne gouvernance de la compagnie. Philippe-Edwin Bélanger a été, entre 2014 et 2018, président de l’Association des doyens des études supérieures au Québec et, depuis janvier 2023, il est président de l’Association canadienne pour les études supérieures. Sa présidence débutera juste à temps (1er juillet) pour qu’il puisse participer au 12e Festival d’opéra de Québec, qui se tiendra du 23 juillet au 2 août.

Pas moins de huit Prix d’excellence

Photo fournie par Éric Carrière

La Société québécoise des professionnels en relations publiques (SQPRP) a procédé récemment à la remise de ses Prix d’excellence à l’occasion de son 36e gala annuel. Lors de ce rassemblement de l’industrie, l’agence de relations publiques Tact a récolté huit prix, dont l’or, pour son Bilan-Faim 2022 : Les Banques alimentaires du Québec sonnent l’alarme (Stratégique — programme externe de relations publiques) avec les Banques alimentaires du Québec. Sept Prix argent lui ont aussi été accordés, dont La dernière tournée médiatique de Mario Hudon (Stratégique — campagne sociétale) avec la Société de la SLA du Québec. Sur la photo, l’équipe de Tact.

Anniversaires

Photo fournie par Anne-Hélène Couturier

Stéphanie Dumas (à droite sur la photo), présidente de l’International Pee-Wee B.S.R., et Anne-Hélène Couturier (à gauche), directrice des communications et partenariats, du même tournoi de hockey. Deux grandes amies qui sont nées toutes les deux un 20 juin... Bianca Andreescu, joueuse professionnelle de tennis canadienne, gagnante du US Open en 2019, 23 ans... Nicole Kidman, actrice australo-américaine, 56 ans... François Morency, humoriste, natif de Québec, 57 ans... Benoît Brière, comédien et metteur en scène, 58 ans... John Goodman, acteur américain, 71 ans... Lionel Richie, chanteur américain, 74 ans... Anne Murray, chanteuse canadienne, 78 ans.

Disparus

Photo d’archives

Le 20 juin 2022 : Caleb Swanigan (photo), 25 ans, vedette du basketball américain à Purdue, il a joué 75 matchs dans la NBA en trois saisons avec les Blazers de Portland et les Kings de Sacramento... 2021 : Gianna Rolandi, 68 ans, soprano américaine qui fut à la tête du Ryan Opera Center de 2006 à 2013... 2018 : Peter Thomson, 88 ans, golfeur professionnel australien qui a remporté 81 tournois, dont cinq victoires à l’Open britannique... 2017 : Sergei Mylnikov, 58 ans, ancien gardien des Nordiques de Québec (10 matchs lors de la campagne 1989-1990)... 2016 : Benoîte Groult, romancière, essayiste et figure du féminisme français... 2013 : Jean-Louis Scherrer, 78 ans, couturier français... 2009 : Roland Fortier (abbé), 77 ans, 51 ans de prêtrise... 2007 : Gaston Forgues, 69 ans, ex-président de la Fondation des Sourds du Québec... 2006 : Bill Johnson, 87 ans, joueur de troisième but pour les Yankees de NY dans les années 40... 1997 : Lawrence Payton, 59 ans, membre fondateur des Four Tops.