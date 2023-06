Lancement: un premier EP pour June6xteen

La chanteuse June6xteen, qu’on a pu découvrir à «La Voix Junior», lancera son premier EP, «Bitter & Sweet», jeudi soir au Cabaret Lion d'Or, à Montréal.

Mises bout à bout, les cinq chansons de ce premier EP abordent les étapes émotionnelles suivant une rupture amoureuse, mêlant solitude, réflexion, confrontation, lâcher-prise, amour, haine, mais aussi dérision, reprise en main, et guérison.

Née en 2005 à Pontoise, à quelques kilomètres de Paris, et vivant depuis son plus jeune âge dans la région des Laurentides, June6xteen vit une véritable passion pour les arts de la scène.

Christophe Jouanno

La jeune chanteuse est aussi danseuse et a remporté de nombreux concours de hip-hop en plus d’avoir été présélectionnée avec sa troupe pour participer à l’émission de Jennifer Lopez, «World of Dance».

Le lancement de «Bitter & Sweet» aura lieu ce jeudi au Cabaret Lion d'Or à compter de 20 h.