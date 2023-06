Le calendrier du tramway toujours «tenable et réaliste», jure Marchand

Malgré un retard de six semaines pour le dépôt des propositions techniques et financières des consortiums en lice pour le volet «infrastructures» du tramway de Québec, Bruno Marchand jure que le calendrier de réalisation du mégaprojet est «tenable et réaliste».

C’est ce que le maire de Québec a affirmé mardi après-midi, quelques minutes avant le début de l’avant-dernier conseil municipal précédant les vacances estivales.

Initialement, le dépôt des propositions devait se faire à la mi-juillet et à la mi-août.

Or, ces dates ont été respectivement remplacées par celles du 24 août et du 5 octobre.

À noter qu’un décret gouvernemental autorisant cette nouvelle étape dans le processus de réalisation du tramway est également attendu pour le mois d’octobre.

«Ça a été une demande des consortiums [le changement de délais]. On a accepté de retarder de quelques semaines, mais ça ne change pas nos objectifs qui nous amènent au décret gouvernemental. On a accepté un court délai, mais on n’acceptera pas d’autres délais», a laissé tomber le maire.

Un dossier d’affaires à venir

Même si les délais pour obtenir le feu vert du palier provincial peuvent sembler court, le maire a longuement expliqué que l’élément le plus crucial demeure le dossier d’affaires qui doit toujours été déposé au début du mois de juillet.

Les discussions avec le gouvernement se poursuivent continuellement et ce document permettra de les affiner.

Les propositions techniques et financières des consortiums ne devraient pas trop influencer ces pourparlers, a-t-il insisté.

Évoquant des raisons juridiques, M. Marchand a de nouveau refusé de dire si les deux consortiums sélectionnés en février 2022 – Mobilité de la Capitale et ModerniCité – sont toujours en lice pour obtenir le contrat des infrastructures du tramway.

D’autre part, le maire de Québec a minimisé le coût d’au moins 37 M$ pour l’acquisition du stationnement du 1200, route de l’Église en vue d’y construire le pôle d’échanges de Sainte-Foy. Il a affirmé que le budget aurait été semblable si la Municipalité avait choisi la voie de l’expropriation.

Sondage remis à l’automne

D’autre part, Bruno Marchand a révélé que le sondage attendu à la fin du printemps au sujet du tramway a été remis, à sa demande, à la rentrée automnale.

«Il y a une proposition qui m’a été faite [pour les questions du sondage]. Je pense qu’on avait besoin d’aller plus loin que ça. Il y a des choses que je veux savoir. On a demandé à notre monde de travailler une nouvelle mouture», a-t-il signalé sans offrir de détails supplémentaires quant aux éléments qui lui semblaient manquants.

Commentant le retard de six semaines du dépôt des propositions des consortiums, Patrick Paquet, chef d’Équipe Priorité Québec, s’est de nouveau dit convaincu que l’autorisation gouvernementale ne viendra pas avant l’année 2024.

De son côté, Claude Villeneuve, chef de Québec d’abord, s’est dit « inquiet » de ce délai de quelques semaines. Ce dernier s’est également demandé si le maire Marchand compte imposer une redevance, dans le cadre du projet de tramway, dès cette année.