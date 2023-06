Le gouvernement Legault a donné 1,9 M$ à une entreprise qui n’avait pas le droit d’avoir des contrats

Le gouvernement Legault vient de se faire taper sur les doigts par le chien de garde des contrats publics, notamment pour avoir donné un contrat de 1,9 M$ à une entreprise qui n’était pas autorisée à faire affaire avec l’État.

L’Autorité des marchés publics (AMP) a adressé plusieurs reproches, mardi, au ministère du Tourisme, qui a commis des «manquements contractuels» et «contrevenu aux règles prévues à la Loi sur les contrats des organismes publics» dans deux dossiers distincts.

La sortie de l’AMP survient un peu plus d’une semaine après la fin de la session parlementaire à Québec, au moment où les députés ne sont plus présents à l’Assemblée nationale.

Le ministère du Tourisme, chapeauté par la ministre Caroline Proulx, se fait notamment épingler pour l’octroi en juin 2022 d’un contrat de 1 948 800$ à la firme de développement numérique Symetris inc., basée à Montréal.

Le mandat était lié à l’écosystème Bonjour Québec, destiné à promouvoir en ligne l’industrie touristique québécoise. Or, Symetris «ne détenait pas son autorisation de contracter [avec le gouvernement] alors que celle-ci était requise», affirme l’AMP.

Capture d'écran su dite web Bonjour Québec

Le chien de garde des contrats publics ordonne au ministère du Tourisme de «mettre en place des mesures de contrôle» pour éviter que cette situation ne se reproduise, tout en soulignant que l’entreprise a depuis obtenu son autorisation de contracter.

Il est plutôt rare qu’un ministère fasse l’objet d’une telle ordonnance de la part de l’AMP. La dernière fois, c’était le ministère de la Cybersécurité et du Numérique, sous la responsabilité d’Éric Caire, en avril 2022.

Pas de concurrence

Dans un autre dossier, l’AMP reproche au ministère du Tourisme d’avoir renouvelé sans appel d’offres un contrat pour l’acquisition de licences, alors qu’il aurait dû solliciter des propositions de plusieurs entreprises.

L’entreprise Environics Analytics Group Ltd., basée à Toronto, s’est ainsi vu verser près d’un demi-million $ de fonds publics sans concurrence, même s’il «existait d'autres fournisseurs potentiels offrant des produits similaires», affirme l’AMP.

Le chien de garde des contrats publics recommande de ne pas renouveler ce contrat, qui viendra à échéance le 1er septembre prochain.

Formations requise

Plus largement, l’AMP demande au ministère du Tourisme de mieux former son personnel et de réviser ses processus de gestion des contrats.

Le ministère est notamment invité à mettre en place «une formation adaptée pour l’ensemble de son personnel susceptible d’être impliqué dans la gestion contractuelle».

Le ministère de Caroline Proulx aura 45 jours pour informer l’AMP des mesures correctives mises en place.

L’autorisation d’obtenir des contrats publics

Au Québec, les entreprises doivent avoir une autorisation de l’AMP si elles veulent obtenir:

– Un contrat public de construction d’au moins 5 M$

– Un contrat public de services d’au moins 1 M$

Actuellement, on compte 6720 entreprises autorisées à faire affaire avec l’État québécois.

2353 firmes ont par contre été déclarées non admissibles aux contrats publics, entre autres parce qu’elles ont été reconnues coupables d’infractions comme la fraude, la corruption ou l’utilisation de faux documents.

Source: AMP

– Avec la collaboration de Nicolas Brasseur et Philippe Langlois