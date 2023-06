Le nouvel adversaire principal de Québec solidaire est le Parti Québécois

Depuis ses résultats décevants aux dernières élections, Québec solidaire peine à retrouver sa boussole politique perdue. En fin de semaine, au sortir de son conseil national, il la cherchait encore.

La décision de sa députée Manon Massé de quitter son poste de co-porte-parole n’aidera pas non plus. Oui, comme elle le répète, cela permettra à QS de nourrir sa relève.

Du même coup, le parti perd toutefois une co-porte-parole non seulement populaire, mais respectée au sein de la population, toutes allégeances

confondues.

À leur décharge, les solidaires ont fait preuve d’une rare lucidité. Après avoir commis l’erreur l’an dernier de se camper trop tôt dans le rôle d’adversaire numéro 1 de François Legault, le chef parlementaire Gabriel Nadeau-Dubois a pris quelques pas de recul.

« Le risque du plafonnement, on en est conscients. On ne vit pas dans un monde de licornes », a-t-il lancé avec une humilité toute nouvelle. « Québec solidaire va avoir à changer », a-t-il conclu un brin dubitatif.

Or, pour un parti tout d’abord idéologique, le désir de changement s’annonce nécessairement comme une opération périlleuse. Clairement campé à gauche de l’échiquier, comment QS pourra-t-il « changer » sans risquer d’y laisser une partie de son ADN politique ? La question est existentielle.

Comment changer ?

Demandez-le au Parti Québécois. Lui qui, depuis le référendum de 1995, à force de cacher sa raison d’être souverainiste sous le tapis, s’était dénaturé jusqu’à l’obsolescence. Du moins, jusqu’à ce que son nouveau chef, Paul St-Pierre Plamondon, ne décide de sortir enfin du placard l’option oubliée du PQ.

Ce qui, en plus d’autres facteurs, dont son style posé de leadership et ses talents de stratège, aura contribué à faire passer le PQ, pourtant moribond, au 2e rang chez les francophones.

Alors, « changer », oui, mais pas au prix de ce qui distingue un parti des autres. Pour QS, cela veut dire de ne pas sacrifier sa vision gauchiste tout en la harnachant aux préoccupations de nombreux Québécois pris à la gorge par une inflation étouffante et des services publics d’une inefficacité effarante.

La crise du logement, contre laquelle le gouvernement de la CAQ agit trop timidement, est déjà la « cause » que les solidaires portent le mieux. Il leur faudra le faire plus et le faire hors Montréal. Là où la crise frappe aussi et où les appuis de QS sont les plus faibles.

Le vrai problème de QS

Cela dit, le vrai problème de QS est ailleurs. Il se nomme le Parti Québécois. Malgré sa défaite historique et un mini caucus de trois élus, sous Paul St-Pierre Plamondon, à 29 % d’appuis, le PQ occupe maintenant le 2e rang chez les francophones.

Le PQ traîne loin derrière la CAQ, c’est sûr. Face aux 17 % d’appuis de QS dans l’électorat francophone, le PQ le devance néanmoins de 12 points.

Pour Gabriel Nadeau-Dubois et celle qui succèdera à Manon Massé au poste de co-porte-parole, cela change considérablement la donne. Du moins, tant que le PQ se maintiendra en 2e position.

Visant le statut d’opposition officielle aux élections de 2026, cela veut dire que leur véritable adversaire n’est pas François Legault et encore moins le PLQ, dont l’effondrement actuel est ce qu’il est. Dorénavant, l’adversaire principal de QS est le PQ.

Le revirement est en effet majeur. Aux lendemains des dernières élections, personne ne l’avait vu venir. Résultat : les deux seuls partis se disant souverainistes sont appelés à se colleter de plus en plus ouvertement.

C’est à se demander combien de solidaires, discrètement, regrettent leur refus brutal en 2017 du moindre pacte électoral avec le PQ.