Croissance mitigée du PIB dans la région de Québec: l’immigration ne réglera pas tous les problèmes

La région métropolitaine de recensement (RMR) de Québec enregistre le plus faible taux de croissance au Canada en 2022, avec 1,5%, permettant tout de même au PIB de dépasser les 40 G$.

Le Conference Board du Canada (CBoC) s’attendait à une croissance de 3,4% dans la RMR de Québec en 2022.

La réalité est que c’est la seule région qui a fait sous le seuil de 2% parmi les principales RMR.

Les augmentations ailleurs se situent entre 2,4% et 4,3%.

Pour 2023, les experts anticipent une croissance sous la barre de 1% pour la province.

«En 2021, nous avions eu une croissance record de 4,3%, ce qui était énorme. C’était la hausse la plus importante en vingt ans», a commenté El Hadji Nimaga, économiste à Québec International.

Même si elle a bien récupéré du choc pandémique, avec un PIB réel de 40,1 G$, la région reste en retard par rapport à sa croissance, souligne l’agence de développement économique dans l’analyse «Croissance économique – bilan et perspectives 2022-2023».

Inflation

Selon M. Nimaga, différents facteurs expliquent cette faible croissance, comme l’inflation et la hausse des taux directeurs.

«La part des revenus qui est consacrée au remboursement des prêts et hypothèques a été vue à la hausse. Donc, peut-être que les personnes avaient moins d’argent pour consommer», a-t-il dit.

L’incertitude économique sur la scène internationale, causée notamment par la guerre en Ukraine, les sanctions qui en ont résulté pour la Russie, l’important ralentissement de l’économie en Chine et les relations tendues en Asie, est à considérer elle aussi.

Malgré tout, la croissance canadienne et celle du Québec ont été supérieures avec 3,7% et 2,7%, respectivement.

Il se pourrait que le vieillissement rapide de la population dans la RMR de Québec ait eu un impact plus grand qu’ailleurs, estime l’économiste.

Cette tendance s’observe en mesurant l’indice de productivité qui est le plus faible au Canada, avec un PIB par emploi de 91 149$ dans la RMR de Québec (voir tableau), soit une baisse de 0,2%.

Le niveau de vie et la productivité accusent un retard par rapport au reste du Canada.

«[...] à long terme, la croissance de la région dépendra de la productivité afin de faire face au vieillissement démographique», souligne-t-on dans l’analyse.

«En se numérisant et en réorganisant le travail, les entreprises deviendront plus efficaces et donc plus compétitives. Bien que l’immigration puisse pallier en partie à la rareté de main-d’œuvre, elle ne comblera pas à elle seule la problématique. Des gains de productivité seront alors nécessaires afin de soutenir la croissance des prochaines années», est-il fait mention.

PIB/emploi ($)

Québec: 91 149$

Montréal: 93 163$

Ottawa: 106 104$

Toronto: 112 135$

Winnipeg: 95 808$

Edmonton: 120 900$

Calgary: 145 223$

Vancouver: 102 016$

Ensemble du Québec: 88 884$

Canada: 105 133$

Source: CBoC et Québec international

L’analyse par secteur

Finances (+1,2%)

Administration publique (+2,3%)

Arts et spectacles (+40,3%)

Hébergement et restauration (+18,2%)

Commerce du gros (-8,3%)

Construction (-3,6%) * à lui seul, le secteur de la construction pèse pour 6,7% dans le PIB, contre 2,6% pour l’hébergement et la restauration ainsi que pour les arts et spectacles.

Source: Québec International