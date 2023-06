Moment rempli d’émotions pour Carey Price et sa famille

Carey Price et sa famille tournent la page sur le chapitre montréalais de leur vie après avoir vendu leur luxueuse résidence de Candiac, sur la Rive-Sud de Montréal.

• À lire aussi: Carey Price fait le bonheur d’un partisan... à distance

• À lire aussi: Carey Price au Grand Prix du Canada: «J’admire ces athlètes de haut niveau»

Dans une série de stories sur Instagram, ainsi que dans une publication, sa femme Angela a dévoilé le moment émouvant où toute la famille a quitté sa maison et son quartier pour la toute dernière fois.

«Je n’ai pas l’impression que c’est un au revoir à Montréal parce que nous reviendrons souvent, mais j’ai l’impression que c’est un au revoir à notre maison et à notre quartier. Il y a beaucoup de sentiments et d’émotions que j’aborderai plus tard, j’ai déjà pleuré dans l’avion et nous n’avons même pas encore décollé. [...] Mais nos cœurs seront toujours à Montréal», a écrit Angela Price sur son compte Instagram.

Elle a également publié une courte vidéo dans laquelle les voisins rassemblés font leurs adieux à la famille Price.

Ils avaient déjà annoncé qu’ils quittaient Montréal pour s’installer à Kelowna, dans l’Ouest canadien, d’où vient Carey Price.

Le numéro 31 n’a pas joué en 2022-2023 en raison de sa blessure récurrente au genou.